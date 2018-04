Obézní lidé mohou zhubnout pomocí operace

Chirurgická léčba obezity, takzvaná bariatrická chirurgie, nabízí v současné době těžce obézním lidem možnost výrazně snížit nadbytečnou váhu. Navíc s dlouhodobým efektem. Důsledkem výrazného úbytku na váze je pak snížení zdravotních rizik, která s sebou obezita přináší – například kardiovaskulárních chorob nebo cukrovky.

Operace potlačující obezitu se obecně dělí na dvě skupiny – jedny zmenší vstřebávání živin v těle a druhé omezí příjem potravy, aniž by pacient trpěl pocitem hladu. A důsledkem obou zákroků je ubývání kil.

Poslední řešení

Operace ale rozhodně nejsou určeny pro ty, kteří mají pár kilo navíc a nechce se jim přestat s přejídáním nebo začít cvičit. Metody bariatrické chirurgie pomáhají především těm, jejichž obezitu lékaři nazývají "těžkou" nebo "morbidní". Jsou to ti, kteří mají BMI vyšší než 40, případně BMI vyšší než 35 tehdy, pokud současně trpí dalšími zdravotními komplikacemi. Těmto kritériím v České republice odpovídá až 27 % populace.

Těžká obezita je chronické, celoživotní a s genetikou související onemocnění, při němž se v organismu nadměrně ukládá tuk. Představuje proto extrémní ohrožení zdraví. "Jen výjimečně je způsobena psychickými problémy pacienta nebo jeho závislostí na jídle. Pacienti s těžkou obezitou často nejsou schopni si po delší dobu udržet ani případný desetiprocentní úbytek hmotnosti, kterého dosáhli při konzervativní léčbě," vysvětluje náměstek pro léčebnou a preventivní péči Nemocnice Na Homolce MUDr. Michal Toběrný, který se bariatrickou chirurgií dlouhodobě zabývá.

Naproti tomu chirurgická léčba, která se používá v případě selhání konzervativní léčby, se ukazuje jako nejefektivnější způsob řešení a prevence život ohrožujících komplikací a závažných degenerativních problémů způsobených těžkou obezitou.

O tom, jestli je operace pro pacienta vhodná, rozhodne tým odborníků. Ten také zvažuje, zda nemoc není zvládnutelná jinou terapií. Každý pacient prodělá předepsaná vyšetření (gastroenterologické, endokrinologické, interní-metabolické, psychologické) a poté obezitologický tým rozhodne o typu operace. "Dosud nikde ve světě však nejsou stanovena jasná kritéria, kdy provést který typ výkonu. Záleží na konkrétním pracovišti a v neposlední řadě i na přání pacienta. V současné době provádíme na Chirurgickém oddělení naší nemocnice tři výkony pro morbidní obezitu – gastrickou bandáž, sleeve gastrektomii (rukávová resekce žaludku) a minigastrický bypass," říká doktor Toběrný.

Po operaci začnou pacienti hubnout – ideální jsou 2 – 4 kila za měsíc. Nejrychleji se hubne první rok po operaci. Do třech let by se váha měla upravit – pacienti shodí v průměru 30 – 40 kilogramů. Podle dostupných údajů prodělalo takovou operaci v České republice již více než 2 500 pacientů.

"Pacienti jsou na naše Chirurgické oddělení odesíláni z místního Interního oddělení (z obezitologické ambulance) a z metabolické poradny Oddělení klinické biochemie a hematologie," říká Michal Toběrný. Přijít však mohou pacienti z celé České republiky, pokud je doporučí jejich praktický lékař.