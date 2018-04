Obézní Američan začal běhat, jeho snem je shodit ještě metrák

Před pěti lety Derekovi diagnostikovali prolaktinom, benigní nádor na hypofýze. To bylo jednou z příčin, proč začal přibírat. Pomocí léčby se snaží nádor zmenšit a díky lékům se mu začíná normalizovat hladina prolaktinu. Chodí také na testosteronové injekce.

Loni, když se ručička na váze zastavila na čísle 283, se rozhodl změnit svůj život a zhubnout i díky cvičení. Začal zdravěji jíst, denně ušel pěšky více než 1,5 kilometru a pak začal i běhat.

Jeho sestru napadlo, že by mohl každý měsíc uběhnout pětikilometrový závod. Za loňský rok jich ale stihl už více než 20. Letos má v plánu uběhnout ještě o 10 víc. Chce prý všem dokázat, že když to zvládne on, zvládne to každý.

Přestože se po běhu cítí unavený a vyčerpaný, při pohledu na krabici od bot plnou medailí, kterou dostane každý běžec po skončení závodu, si říká, že to stojí za to.

„Když zvednu krabici, je opravdu těžká. Je to jako bych sníval, opravdu jsem všechny tyto medaile vyhrál?“ řekl loni v prosinci pro magazín Runner’s World.

