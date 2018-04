Obezitu zdědí téměř třetina žen, odhalil výzkum

Sklony k infarktu má 43 % žen

Všeobecná zdravotní pojišťovna spolu s klinikou GHC, která se věnuje genetickému testování, vybraly vzorek celkem 781 zdravých žen a dívek od čtyř do pětasedmdesáti let. Na jejich DNA otestovaly sklony k dědičným nemocem.

"My jsme se zaměřili na zjišťování nejčastějších civilizačních nemocí," popsal šéf VZP Pavel Horák. To znamená na zjištění, jak velké riziko onemocnění srdce a cév - infarkt a mrtvice - hrozí ženám. Dá se to zjistit z toho, jak velké dědičné předpoklady má člověk k vysokému krevnímu tlaku (hypertenzi), kornatění tepen kvůli ukládání tuku (ateroskleróze) či ucpání cév krevní sraženinou (trombóze).

Prediktivní medicína - dle dvou francouzských vědců, kteří razili myšlenku, že je lepší nemoci předvídat než je léčit. Jednou možná bude podobné lejstro, které dostaly ženy v projektu, dostávat každé miminko ještě před odchodem z porodnice.

"Kromě toho jsme zjišťovali riziko vzniku obezity a cukrovky. A také dědičností podmíněné riziko nádoru prsu a vaječníků," popsala genetička Monika Koudová.

Výsledek? Skoro třetina žen má v genech sklony k nadměrnému tloustnutí. A překvapením je, že až 43 procent žen má dispozice k infarktu či mrtvici. Ani zdaleka to tedy nejsou "mužské" nemoci. A pozor: u toho, kdo k tomu má dědičné sklony, cévy kornatí už od dětství, takže nemoc hrozí i ve dvaceti.

"Naštěstí tyto choroby mají i své vnější příčiny a ty se dají ovlivnit stravou, pohybem a jiným životním stylem," říká genetička.

Nemoci, které zdědily české ženy (kliknutím na obrázek získáte maximální zvětšení)

Zrádná antikoncepce

Dalším překvapením je, že každá pátá žena má takové genetické mutace, že se ocitá v ohrožení trombózou. A celých deset procent žen je ve vážném riziku.

"Pokud k tomu začnou brát hormonální antikoncepci, tak se toto riziko mrtvice ještě několikanásobně zvyšuje," říká genetička. "Všechny mladé ženy, které chtějí začít brát antikoncepci, by si měly nejdřív nechat udělat test na sklony k trombóze," doporučuje. Hovoří především o takzvané leidenské mutaci. Na tu se v kombinaci s pilulkami umírá.

Na druhou stranu jen dvě ženy ze 781 měly dědičné sklony k rakovině prsu a vaječníků. "Pro ně to znamená, že v ohrožení jsou i jejich přímí příbuzní. Doporučili jsme jim proto, aby se nechaly vyšetřit i jejich matky," popsala Koudová.

VZP podle ředitele Horáka chystá stejný projekt v příštím roce s muži. Ti by měli být testováni na riziko nádoru prostaty.