Obezitu z 50% ovlivňuje genetika

Podle posledních prognóz bude pravděpodobně vývoj České republiky, co se obezity týče, přesně kopírovat Spojené státy. Jestli budou Češi pokračovat v započatých tendencích, hrozí, že budou v roce 2030 mezi nejobéznějšími lidmi na světě. Ovšem tento problém není ryze domácí záležitostí. Obezita se začíná objevovat už i v řadě rozvojových zemí.

Obezita není jenom problémem kosmetickým, jak je většinou ještě pořád vnímána, a to nejen v očích veřejnosti, ale především ze strany tvůrců zdravotní politiky. Jejím o mnoho závažnějším aspektem jsou zdravotní problémy. Po kouření je nepřiměřená tělesná hmotnost druhou nejčastější příčinou smrti, které lze předcházet a způsobuje řadu kardiovaskulárních, onkologických a metabolických nemocí. Přitom by stačilo snížit hmotnost jen o pět až deset procent a riziko smrti v jejím důsledku by kleslo o dvacet procent, zatím co následné onemocnění na cukrovku téměř o polovinu.

Z padesáti procent jsou sklony k obezitě dány geneticky. Trpí- li alespoň jeden z rodičů nadváhou, je vysoce pravděpodobné, že i organizmus potomka bude mít problémy spalovat nadbyteční tuky. “Měli bychom konečně přestat obviňovat ty, kteří mají nějaké to kilo navíc, že si za své problémy můžou sami,” řekl Jaroslav Horejší, šéfredaktor časopisu Medicína po promoci.

Obézní lidé jsou obecně diskriminování jak pracovně, tak i co se zdravotní péče týče. Pro většinu z nich je účinná léčba moderními léky nedostupná, protože pojišťovny je nehradí a z vlastních prostředků si je nemocní často dovolit nemůžou.

“Pojišťovny nehradí úzce specializované, sice účinné, ale nákladné léky, protože to naše legislativa neumožňuje. Stejně tak, jak nejsou hrazeny například náplasti na odvykání kouření. Až vláda přijme normy, které řeknou, že tyto léky mají být hrazeny, pojišťovna je platit bude,” řekl Petr Pokorný, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Právě kdyby vláda garantovala národní program boje proti obezitě, mohla by ušetřit značné finanční prostředky. Lidé s nadváhou bývají totiž invalidní dvakrát častěji a nemocní dvakrát déle, něž bývá zvykem. Také léčba ostatních chorob bývá u obézních lidí mnohem nákladnější.

“Léčba obezity je i edukace a edukace nic nestojí,” řekl v návaznosti na dávnou myšlenku T. G. Masaryka Vojtěch Hainer, předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP.

Lékaři zabývající se problematikou nadváhy hodlají o nutnosti boje proti obezitě jako nebezpečné civilizační chorobě informovat Ministerstvo zdravotnictví.