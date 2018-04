Obezita zkracuje život. Ohrožuje funkce srdce, mozku i pohlavních orgánů

, aktualizováno

Obezita neznamená jen to, že si musíte kupovat oblečení v nadměrných velikostech. Považovat ji pouze za estetický problém by byla hloupost. Zkracuje život o mnoho let a postupně ovlivní fungování celého těla.