Obezita zkracuje Američanům život

1:00 , aktualizováno 1:00

Poprvé za několik generací by mohl průměrný věk Američanů začít klesat - v důsledku epidemie obezity. Vyplývá to ze studie amerických vědců, kterou minulý týden zveřejnil odborný časopis The New England Journal of Medicine.