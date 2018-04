Obezita je nebezpečnější pro bělochy

Naopak, pokud nadváha nepřeroste v otylost, může být dokonce zdraví prospěšná.

Proč tomu tak je? Jsou černoši skutečně méně náchylní k nemocem vyplývajícím z nadmíry tuků v těle?

"I u černochů se často vyskytují mozkové mrtvice a infarkty, ale zřejmě z jiných příčin než je BMI (body mass index, index tělesné hmotnosti)," vysvětluje Steven Heymsfield z Columbijské univerzity.

Stejně nejasné je, zda totéž platí pro lidi afrického původu v jiných částech světa, připouštějí experti, neboť velké průzkumy jako ten americký nebyly provedeny.

Americká společnost pro boj proti rakovině svou analýzu provedla na více než milionu dospělých Američanů. Zjistilo se například, že u černošek s nadváhou vzrostlo riziko úmrtí jen o 20 procent, a to jen tehdy, jestliže BMI přesáhl 35 procent.

U mužů černé pleti začalo riziko po dosažení hranice nadváhy růst, ale jen omezeně. Zvýšené riziko nebylo statisticky spolehlivě potvrzeno ani u mužů, ani u žen. Je ale nutno přiznat, že mezi účastníky průzkumu bylo jen 12.000 lidí černé pleti.

Další výzkumy ale naznačují, že malá nadváha může být pro americké černochy dokonce prospěšná. Jak muži, tak ženy žili o něco déle, než je obvyklé, pokud se jejich index tělesné hmotnosti pohyboval v kategorii nadváhy, ale ještě nesahal ke kategorii obezity.

Experti se domnívají, že možnou příčinu tohoto rozdílu mezi bělochy a černochy spočívá ve způsobu ukládání tuku. Ten je nejnebezpečnější, pokud obklopuje vnitřní orgány. Takový tuk je biologicky nejaktivnější a vyhání nahoru hladiny cholesterolu a inzulínu.

Lidé tmavé pleti většinou mají nižší hladiny nebezpečných triglyceridů a vyšší množství prospěšného cholesterolu HDL než srovnatelně velcí běloši. To by podle vědců mohlo mít vliv na to, kam se u lidí ukládá tuk. U černochů se větší část tuku ukládá do vrstvy pod kůži, nikoli hlouběji v břiše.

Podle jisté švýcarské studie může obézní čtyřicetiletý člověk zemřít o šest až osm let dříve než člověk bez nadváhy. Podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) má nadváhu jedinec, jehož hodnota BMI je vyšší než 25 a silnou nadváhou trpí člověk s BMI nad 30.

V současnosti trpí nadváhou či dokonce obezitou více než 60 procent dospělé americké populace. Otylost a nedostatek pohybu přitom podle jedné studie už příští rok nahradí kouření jako hlavní příčinu předčasných úmrtí v USA. Pokud potrvá současný trend, bude v roce 2005 více Američanů umírat na onemocnění srdce, cukrovku a další choroby způsobené nadváhou než na následky kouření.