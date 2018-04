Obezita je naprogramovaná už před narozením

Jídelníček těhotných žen, v němž jsou v příliš velké míře zastoupeny tuky, může způsobit změny v mozku plodu, které vedou k přejídání a obezitě už v raném dětství. S odkazem na výzkum zveřejněný v nejnovějším čísle Journal of Neuroscience to uvedla BBC.

Testy provedli vědci na krysách. Ukázalo se, že mláďata krys s "nezdravým" jídelníčkem měla mnohem víc mozkových buněk vytvářejících protein, který podporuje apetit. Tým vědců z Rockefeller University, který výzkum uskutečnil, tvrdí, že by jejich závěry mohly objasnit dramatický vzestup obezity v posledních letech.

Předchozí výzkum na zvířatech ukázal, že přítomnost tuků triglyceridů v krvi stimuluje produkci orexinů, které stimulují chuť k jídlu.

Naprogramovaná obezita

Nejnovější studie navíc tvrdí, že pokud je mozek plodu vystaven působení triglyceridů z matčina jídelníčku, mají na něj stejný efekt, který navíc přetrvává i v prvních letech jeho života. Vědci srovnávali mláďata krys, jejichž matky v těhotenství konzumovaly velké množství tuků, s těmi, které se stravovaly "normálním" způsobem. Zjistili, že mláďata narozená krysám s "tukovým jídelníčkem" jedla mnohem více a také rychleji přibývala na váze. V průběhu celého dětství byla tlustší a dokonce začala i mnohem dřív dospívat než mláďata krys s "běžným jídelníčkem."

Při narození se u nich také objevila vyšší hladina triglyceridů v krvi a větší produkci orexinů vykazovaly jejich mozky i v dospělosti.

Odborníci proto upozorňují, že matky své dítě krmí a ovlivňují jeho budoucnost už od začátku těhotenství a měly by proto brát mimořádný ohled na svůj jídelníček.

Rozdílné buňky

Matky s "tukovým jídelníčkem" totiž podle vědců stimulovaly u plodu produkci mozkových buněk, které v pozdějším věku vedou k obezitě. Na rozdíl od nich mláďata krys, jejichž matky "dodržovaly" vyvážený jídelníček, měla po narození mnohem méně těchto buněk, a pokud se u nich objevily, bylo to později v průběhu života: "Jsme přesvědčeni, že vysoká hladina triglyceridů, které je plod v průběhu těhotenství vystavený, způsobuje rozvoj těchto mozkových buněk mnohem dřív a v mnohem větším množství, než je normální," říká autorka výzkumu Sarah Leibowitzová.

"Naše studie je prvním důkazem, že vysoká hladina tuků v krvi těhotné matky vede k přejídání a obezitě i v dalších letech života dítěte. My prostě svým dětem dáváme obezitu už do vínku."

Doktor Ian Campbell z Weight Concern říká, že je už dlouho známo, že děti matek, které v těhotenství konzumovaly velké množství tuků, preferují celý život tučná jídla. Doposud ale nebylo jasné, proč tomu tak je: "Je jasné, že heslo: jste to, co jíte, je potřeba poupravit na: jste to, co jedla vaše matka."

Vědci jsou zatím ale opatrní v zobecňování závěrů studií uskutečněných pouze na zvířatech a podotýkají, že bude potřeba dalších výzkumů, aby se platnost případně potvrdila i u lidí.