Nadváha ničí srdce. Zachránit ho může pohyb a změna jídelníčku

"V relativních i absolutních číslech umírá na nemoci srdce a cév více žen než mužů. Muži jsou však více ohroženi v mladším věku než ženy," říká nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy (Její poradnu najdete zde).

Jak upravit životosprávu: - Nekouřit - Dodržovat celkový příjem tuků menší než 25 až 35 procent celkového energetického příjmu, příjem nasycených tuků menší než 7 procent celkového energetického příjmu a příjem cholesterolu menší než 200 mg/den. - Konzumovat zeleninu a ovoce, celozrnné výrobky, mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku, rybí a libové maso. - Nahradit nasycené tuky komplexními sacharidy a mononenasycenými a polynenasycenými tuky z rostlinných zdrojů a mořských živočichů. - U osob se zvýšenou koncentrací LDL-cholesterolu zařadit konzumaci rostlinných sterolů v dávce 2 g/den. - Nepodceňovat pestrost stravy a upravit energetický příjem. - Být fyzicky aktivní, minimálně 30 minut většinu dní v týdnu.

V současné době je jasně prokázáno, že obezita, a především zmnožení nitrobřišního tuku (obezita typu jablíčko) je jasným rizikovým faktorem pro srdečně-cévní onemocnění. Na srdce obézního člověka jsou kladeny mnohem vyšší nároky než u osoby s normální váhou.

"Kvůli zmnožení tukové tkáně vzrůstá průtok krve tukem. Srdce je tímto zvýšeným průtokem nuceno zvyšovat svůj srdeční výdej. Zvyšuje se hlavně množství krve, které vypudí do oběhu při jednom srdečním stahu. Tepová frekvence se zvyšuje u obézních pouze minimálně. Tímto dlouhodobým chronickým přetížením srdce jako pumpy dochází ke zbytnění levé srdeční komory a následně může postupně dojít k srdečnímu selhání," upozorňuje profesor Jan Pirk.

A dodává, že nahromadění vnitřního viscerálního tuku je přímo spojeno s vyšším rizikem náhlé smrti z důvodu arytmie. Nadváha i obezita jsou také často spojeny s vyšším výskytem mozkových příhod či ischemické choroby srdeční.

Více pohybu méně jídla

Pokud chceme pro své srdce něco udělat, měli bychom dodržovat zásady zdravého životního stylu a snažit se snížit rizikové faktory.

"Ke vzniku rizikových faktorů a následně k cévním katastrofám vede nevhodný životní styl. Kromě kouření je to nedostatek pohybové aktivity, příliš vysoký příjem potravy a její nevhodné složení. Nadměrné množství živočišných tuků obsažených v másle, tavených sýrech, skrytých v mase, uzeninách a dalších živočišných produktech a jednoduchých cukrů obsažených ve sladkostech a bílém pečivu," říká lékař Jan Piťha, předseda Fóra zdravé výživy.

Všichni jistě známe ve svém okolí lidi, kteří se na cigaretách a bůčku dožívají bez výrazných obtíží 90 let, a na druhé straně ty, které zastihne infarkt či mozková příhoda ve 40 letech, ačkoliv jsou vegetariány a běhají pro zdraví 5 až 10 kilometrů denně. To je základní nespravedlnost přírody, která nám víceméně náhodně rozdá karty s vrozenými vlohami, a my s nimi musíme hrát, ať se nám to líbí nebo ne.

"Dříve jsme tvrdili, nebo se spíše vymlouvali, že geny zodpovídají zhruba za polovinu všech srdečně cévních příhod, které nás postihují. A za tu druhou polovinu si můžeme sami svým nezdravým životem. Nedávno však byla provedena rozsáhlá studie u pacientů i zdravých osob ze všech světových oblastí, ve které bylo zjištěno, že za srdeční infarkty mohou ovlivnitelné rizikové faktory až z 90 procent," uvádí Piťha.

V současné době máme sice k dispozici účinné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny tuků a cukru. Tyto léky však pouze dočasně zachraňují situaci způsobenou nezdravým životním stylem. "Jedinou dlouhodobou šancí, jak zlepšit svůj zdravotní stav, je změna stravování a pohybových aktivit," dodává lékař Jan Piťha.