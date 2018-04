Obětí kouření ubylo, ale po cigaretě sahá stále víc dětí

10:00 , aktualizováno 10:00

Počet úmrtí způsobených kouřením se v Česku dlouhodobě snižuje. Zatímco v polovině 90. let zemřelo kvůli cigaretám ročně 22 tisíc lidí, o pět let později to už bylo "pouze" 18 tisíc. A lékaři z nových, ještě nezpracovaných dat předpokládají, že čísla klesají i nadále.