Oběd by měl být největším jídlem dne. I při hubnutí

Obědové rady: Oběd by měl být největším jídlem dne a měl by obsahovat 1 400 až 1 800 kJ - podle toho, o kolik chcete svoji váhu redukovat. Neřiďte se jen energetickými hodnotami jednotlivých potravin, ale hlídejte také jejich glykemický index - když je příliš vysoký, dostanete brzy po obědě hlad. Občas se stane, že nestihnete klasický oběd, v tom případě dotankujte bílkoviny jogurtovým nápojem, uzenou rybou nebo kouskem grilovaného kuřete bez kůže. Samotnou zeleninu můžete přidávat v neomezeném množství. Potraviny s vyšším množstvím vlákniny vás spolehlivě zasytí. Vyhýbejte se polévkám. Spojení polévka plus hlavní jídlo rovná se příliš mnoho kalorií.