Procvičte se k jídlu. V nové kavárně v Londýně se za oběd platí pohybem

Jen si to představte, místo peněženky si na oběd berete tenisky a sportovní oblečení. Může se to zdát jako přitažené za vlasy, ale přesně tohle je součást nového projektu Davida Lloyda. Bývalý vrcholový tenista, který po Evropě vlastní síť sportovních klubů, si od toho slibuje, že donutí zaměstnance korporátů k větší pohybové aktivitě.

Podnikatel si nechal vypracovat výzkum, který odhalil, že průměrný administrativní pracovník ve Velké Británii stráví sedm z osmi pracovních hodin u počítače. To znamená, že za rok je to přibližně 1 578 hodin, tedy 65,8 dne, kdy má zaměstnanec minimální fyzickou aktivitu. A co je horší, téměř třetina z těchto lidí ani nechodí na obědy, protože se stravuje v kanceláři u stolu.

Nový podnik s názvem Běh pro oběd proto nabízí možnost „směnit“ oběd za šestiminutový vysoce intenzivní trénink. Projekt si klade za cíl naučit „kancelářské krysy“ zdravějšímu životnímu stylu, ve kterém bude hrát nezbytnou součást pravidelný pohyb.

A jak to funguje v praxi? Nejprve si zákazníci objednají z jídelního lístku, na co mají chuť. Poté nastoupí ke strojům a pod dohledem trenéra, který je součástí kavárenského personálu, si dají pořádně do těla. Minuta na běžeckém pásu, další minuta na rotopedu, nechybí ani veslařský trenažér. Po rozehřátí se jde ze strojů na posilování s váhou vlastního těla. Dřepy, sedy ledy a výpady se po minutě střídají, s půlminutovou přestávkou mezi jednotlivými cviky. Až když jste pořádně udýchaní a zpocení, máte nárok na zdravý oběd. Třeba avokádový sendvič, pita kapsu s lososem nebo kuskusový salát s broskvemi, rozinkami a bazalkou. Jídlo si lze sníst na místě, nebo odnést s sebou. A na účtence si místo peněžní hodnoty jídla odnesete sestavu cviků, které jste pro oběd museli vykonat.