Oběd i s moučníkem za 30 minut? Jamie Oliver vás to naučí

V knížce Jamie Oliver 30 minut v kuchyni najdete podrobný návod, jak za půl hodiny ohromit rodinu a hosty.

Tady je malá ochutnávka v podobě tříchodového menu, které obsahuje kuře Piri Piri s bramborami v dresinku, rukolový salát a rychlé portugalské koláčky z listového těsta.

Kuře Piri Piri

Množství: 4 porce

4 velká kuřecí stehna s kůží, nevykostěná

1 červená paprika

1 žlutá paprika

6 snítek čerstvého tymiánu

olivový olej

mořská sůl, černý pepř

Na omáčku:

1 červená cibule

4 stroužky česneku

1-2 chilli papričky Bird´s Eye

2 polévkové lžíce uzené sladké papriky

2 citrony

4 polévkové lžíce bílého vinného octa

2 polévkové lžíce Worcestershirské omáčky

velký svazek čerstvé bazalky

mořská sůl, černý pepř

Brambory v dresinku

Množství: 4 porce

1 střední brambora

2 sladké brambory

½ citronu

1 čerstvá červená chilli paprička

svazek čerstvého koriandru

50 g sýra feta

mořská sůl, černý pepř

Rukolový salát

Množství: 4 porce

100 g omyté divoké rukoly

½ citronu

extra panenský olivový olej

mořská sůl, černý pepř

Rychlé portugalské koláčky

Množství: 4 porce (se dvěma koláčky navíc)

hladká mouka na posypání

375 g srolovaného listového těsta

mletá skořice

125 g creme fraiche

1 vejce

1 čajová lžička vanilkové pasty nebo extraktu

5 polévkových lžic hnědého krupicového cukru

1 pomeranč

Než začnete

Připravte si všechny přísady a nádobí. Rozehřejte troubu na 200°C (plynovou na stupeň 6). Na velký žár postavte velkou plochou pánev.

Kuře

Položte kuřecí stehna kůží dolů na plastové prkénko a každé z nich lehce naklepte. Postříkejte je olivovým olejem, osolte, opepřete a položte je kůží dolů na plochou pánev, která se rozehřívá. Opečte spodní stranu dozlatova a poté kuřata obraťte. Umyjte si ruce.

Koláčky

Čistý povrch poprašte moukou, odrolujte listové těsto a rozkrojte je tak, abyste získali 2 pláty o rozměrech 20 x 20 cm (jeden z nich odložte do lednice na jindy). Plát těsta posypte mletou skořicí, zaviňte je jako švýcarky a nakrájejte na 6 kousků. Kousky vložte do formy na muffiny a rukama je vytvarujte tak, jak to vidíte na obrázku - dno je rovné a těsto vyčnívá přes okraje. Vložte je do trouby na horní příčku a nastavte časovač na 8 - 10 minut, nebo je pečte, dokud lehce nezezlátnou.

Brambory

Omyjte bramboru a sladké brambory a podélně je rozkrojte. Spolu s polovinou citronu je vložte do mísy vhodné do mikrovlnné trouby, tu přikryjte folií a vložte na 15 minut do mikrovlnné trouby nastavené naplno.

Kuře

Obraťte kuře.

Koláčky

Do malé misky dejte lžíci creme fraiche, přidejte vejce, vanilkovou pastu nebo extrakt, 1 polévkovou lžíci hnědého krupicového cukru a kůru z jednoho pomeranče. Vše pořádně promíchejte.

Omáčka Piri Piri

Oloupejte červenou cibuli a nasekejte ji nahrubo. Spolu se 4 oloupanými stroužky česneku ji vhoďte do mixéru, přidejte chilli papričky zbavené stopek, 2 polévkové lžíce papriky, kůru ze 2 citronů a šťávu vymačkanou z 1 citronu. Přidejte 4 polévkové lžíce bílého vinného octa, 2 polévkové lžíce Worchestershirské omáčky, trochu soli a pepře, velký svazek bazalky a trochu vody. Umixujte vše do jemné omáčky.

Kuře

Papriky nakrájejte na plátky a přidejte je na plochou pánev. Zmenšete žár na střední a občas papriky posuňte.

Koláčky

Vyjměte muffinový plech z trouby a čajovou lžičkou přitlačte těsto zpátky ke stěnám, aby bylo uprostřed místo pro náplň. Lžící koláčky naplňte směsí z creme fraiche a vraťte plech na horní příčku trouby. Nastavte časovač na 8 minut.

Kuře

Do pekáčku přelijte omáčku Piri Piri. Naskládejte na dno papriky, na ně kuřata a vše posypte snítkami tymiánu. Pekáček vložte do trouby na střední příčku.

Koláčky

Na velký žár postavte menší hrnec. Vymačkejte do něj šťávu z oloupaného pomeranče a přidejte 4 polévkové lžíce hnědého krupicového cukru. Občas karamel zkontrolujte a promíchejte, ale pamatujte, že vás může ošklivě spálit, takže se jej nedotýkejte ani jej neochutnávejte.

Brambory

Červenou chilli papričku nasekejte najemno, přidejte většinu koriandru a smíchejte. Zasypte sýrem feta a opět vše nasekejte a promíchejte.

Kuře

Koláčky vyjměte z trouby a na jejich místo na horní příčku přesuňte kuře. Pečte dalších 10 minut nebo doměkka.

Koláčky

Koláčky přelijte karamelem. Nebudou vypadat moc úhledně, ale to není na škodu. Nechte je stranou odpočinout.

Salát

Do sáčku s rukolou přidejte extra panenský olivový olej, sůl, pepř a šťávu vymačkanou z 1/2 citronu. Promíchejte, nasypte do mísy a odneste na stůl.

Brambory

Zkontrolujte, zda jsou brambory hotové, potom na ně kleštěmi vymačkejte šťávu z uvařeného citronu. Přidejte k nim koriandrovou směs z prkénka. Vše smíchejte, osolte, opepřete a odneste na stůl.

Podávání

Pekáček s kuřetem vyjměte z trouby, ozdobte několika lístky koriandru a rovnou odneste na stůl.