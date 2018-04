Oběd ve fastfoodu, útok na vaše játra

Když v roce 2004 podnikl americký režisér Morgan Spurlock pokus, během kterého nejedl nic jiného než jídla v řetězcích s rychlým občerstvením, přibral třináct kilo. Ještě více překvapující zjištění ale bylo, že měl v krvi velice zvýšenou hladinu jaterního enzymu ALT, který ukazuje na závažné poškození jater, uvádí server www.virova-hepatitida.cz.

Na základě tohoto pokusu uskutečnili švédští vědci studii, při níž dvanáct mužů a šest žen jedlo dvakrát denně po dobu jednoho měsíce pouze ve fast foodech. Během studie byla také snížena pohybová aktivita účastníků na pouhých 5 000 kroků denně – tato vzdálenost odpovídá asi jedné hodině chůze.

Hamburgery útočí na játra

U všech účastníků se potvrdilo to, co dokázal už Morgan Spurlock ve svém filmu Super size me. Všichni účastníci přibrali asi desetinu své váhy a jejich játra vykazovala známky poškození. Nebylo to však způsobeno množstvím tuku v konzumovaných potravinách, ale především obsahem cukru ve fastfoodových nápojích. Tyto faktory společně s nedostatkem pohybu způsobily poškození jater, které se projevilo zvýšením hladin enzymu ALT v krvi.

Při chronických hepatitidách jsou játra již zčásti poškozena. Proto se nedoporučuje, aby byla ještě více zatěžována. Mezi věci, které játrům rozhodně neprospívají, patří především alkohol, drogy a tučná jídla. Proto by si lidé trpící chronickou hepatitidou měli klasická fastfoodová jídla odpustit. Neznamená to ale, že jim jsou zapovězena.

Džus ano, Coca-Cola ne

Hamburgery, hranolky, přeslazená Coca-Cola, na to vše by měli hepatitici zapomenout. Přesto se ale v nabídkách najdou i poměrně "zdravé" věci. Jednou z nich jsou například zeleninové saláty s kousky kuřecího masa. Salátové listy totiž obsahují nejen důležité minerální látky, ale také kyselinu listovou a jiné vitaminy. Kyselina listová totiž podporuje růst buněk, zejména v nervové tkáni v kostní dřeni. Další vhodnou změnou oproti klasickým menu je objednání jiného nápoje. Místo Coca-Coly nebo jiného tradičního nápoje je možné si objednat vodu nebo ovocný džus.

Tradiční "továrny na hamburgery" lze také vyměnit za zdravější řetězce rychlého občerstvení, jako jsou různé bageterie, prodejny mořských plodů atd. Tyto podniky totiž nabízejí i hodně druhů vařených, nesmažených jídel, která méně zatěžují játra a vůbec celý trávicí trakt.