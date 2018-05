Je alternativní léčba podvod? V Rozstřelu odpoví pacientka a režisérka

Ivana navštívila Aktip třináctkrát, lépe jí nebylo, zato zaplatila bezmála 30 tisíc korun a dozvěděla se, že je anděl, hrozí jí rakovina a mozková obrna. Jako řešení jí psycholožka navrhla, ať si najde milence, nebo podstoupí detoxikaci, po které lze rakovinu doslova „vykadit“. (Dokument odhalil nebezpečí alternativní léčby v Česku)

Absurdní rady i postupy z Aktipu sestříhal tým režisérky Šárky Maixnerové do šokujícího dokumentárního filmu, který po odvysílání v České televize přinesl celou řadu pochybností o úmyslech i možnostech alternativní medicíny.

Aktip Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami jako je detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.

Vedoucí institutu a odborný garant je psychiatrička Jarmila Klímová - ROZSTŘEL s lékařkou chystáme v nejbližších dnech.

Autoři dokumentu pustili záznam psychiatrovi Radkinu Honzákovi i onkoložce Renatě Koževníkovové. Ti nad výroky odborníků z Aktipu jen nevěřícně kroutili hlavami, místy se dokonce museli smát. „Vykadil nádor, který vypadal jako brambora. Kdyby byl jako klobása, byl by to průšvih,“ zaznělo například. (více v textu: Děti jsem měla fiktivně balit do zlaté karimatky)

Jsou lékaři a psychologové s akademickými tituly, kteří se věnují alternativní léčbě, odpovědni stejně v nelékařských zařízeních, jako tam, kde musí dodržovat status ordinace a nemocnice? To je otázka, kterou si tvůrci dokumentu položili. „Chci věřit, že po zhlédnutí dokumentu budou lidé přece jen víc přemýšlet, komu svěří do rukou své vlastní zdraví,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková.

Film Obchod se zdravím je součástí cyklu Infiltrace, který se na obrazovky České televize vrátil po patnácti letech. Tehdy podobný dokument natočený v psychiatrické léčebně skrytou kamerou upozornil na zneužívání klecových lůžek a vyvolal poprask i v zahraničí.