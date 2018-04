Obchod s vitaminy kvete

JAK SI VYBRAT MEZI POTRAVINOVÝMI DOPLŇKY? Rozhodování, jaký potravinový doplněk si koupit, nebývá jednoduché. Příkladem budiž třeba nejznámější vitamin C. Člověku, který přijde do lékárny, nejspíše nabídnou poměrně široký výběr. Na jedné straně budou obyčejné kyselé tabletky určené k cucání, na straně druhé želatinové tobolky, z nichž se vitamin postupně uvolňuje 24 hodin. Cenový rozdíl? Zhruba dvacet korun oproti sto padesáti. Přesná cena závisí na konkrétním výrobku. "Je na zákazníkovi, pro jaký se rozhodne. Záleží třeba na tom, zda chce, aby vitamin účinkoval co nejrychleji. Pak může zvolit šumivé tablety, tato forma léku zpřístupní lék tělu rychleji. Ovšem budou dražší, protože je dražší je vyrobit," říká Zdeněk Procházka z firmy zabývající se vzděláváním lékárníků. V čem mohou pomáhat?

Přinášíme přehled nejběžnějších potravinových doplňků s vysvětlením, k čemu mohou být dobré. • Vitaminy - jsou to pro tělo nezbytné látky, ale často platí, že v přírodní formě například z ovoce je tělo dokáže lépe využít. Dobré je kupovat jednotlivé vitaminy podle toho, které tělu zrovna schází. • Ženšen - doporučuje se k posílení obranyschopnosti organismu, tlumí následky stresu. Na trhu se objevují levnější náhražky nejúčinnějšího čínského ženšenu. • Gingko biloba - česky jinan dvoulaločný. Má pročišťovat krevní oběh. • Echinacea - česky třapatka nachová. Zvyšuje imunitu, doporučuje se preventivní užívání například v době chřipek. • Přípravky na klouby - obsahují složky, které mají obnovovat poškozené chrupavky. • Přípravky zpomalující stárnutí - komplex vitaminů, minerálů a dalších prvků, mohou skutečně zlepšit výkonnost seniorů, nevýhodou je, že si na ně tělo zvykne a těžce snáší vysazení. Patří k nejdražším doplňkům.