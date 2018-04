Britka přibrala kvůli zlomenému srdci. Založila obchod pro sexy baculky

Každý si někdy v životě sáhne na dno. Pro Anitu Beaverovou to bylo období po smrti jejího otce. Dozvěděla se totiž, že ji manžel podvádí s nejlepší kamarádkou, a přišla tak o dvě důležité osoby najednou. Smutek řešila přejídáním a pitím alkoholu, takže se z 57 kilogramů zanedlouho dostala na dvojnásobek.

A pak přišla na to, na co již mnoho objemnějších žen před ní: sehnat padnoucí podprsenku pro ni byl nemožný úkol. Pro její velikost 44GG (v evropském číslování 100K-L) se v jejích oblíbených obchodech nic nenašlo, přestože v Británii jsou podprsenky k dostání ve větším rozpětí velikostí, než bývá zvykem v Česku.

Anita se však rozhodla přestat fňukat nad životem a vzít štěstí do svých rukou. Nemyslí si, že by se za svou velikost měla stydět a naopak je přesvědčená, že i tak má právo cítit se sexy a žádoucí. "Na ženy je velký tlak, aby se vešly do určité velikosti, a pokud to nejde, tak se začnou schovávat do velkého oblečení nebo pod peřinu. Ale já bych ráda řekla, že můžete být krásná a velká, obzvlášť v ložnici," řekla Anita serveru DailyMail.

Anita vyléčila i zlomené srdce a s novým manželem čeká druhé dítě. Ráda by sice pár kilo zhubla, ale nehodlá se do budoucna trápit dietami. "Mám velké štěstí, protože mě můj muž miluje takovou, jaká jsem. Myslím, že by mnoha vztahům prospělo, kdyby se lidé začali cítit dobře ve svém těle," dodává Anita Beaverová.

