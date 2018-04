Občas si dopřejte sýry

Jídelníček pro dnešní den SNÍDANĚ: šunka s bílky

100 g kuřecí nebo krůtí šunky,

2 bílky, bylinky,

1 kiwi,

1 plátek chleba.

Šunku opečte bez tuku, přidejte bílky a bylinky.

1340 kJ SVAČINA: ovocný tvaroh

Ovocný tvaroh s ananasem

450 kJ OBĚD: pařížský zapečený květák

250 g květáku,

100 g šunky,

50 g sýra ementál, bešamelová omáčka (1 lžíce másla, 1 lžíce mouky, 60 ml mléka, 1 žloutek, sůl, pepř), petrželka.

Květák uvařte do poloměkka.

Připravte bešamel: z másla a mouky udělejte jíšku, přidávejte mléko, až se utvoří hladká omáčka. Přidejte sůl, pepř a nastrouhaný ementál. Do vychladlého bešamelu vmíchejte žloutek. Vložte květák do malé zapékací misky a proložte plátky šunky. Zalijte omáčkou a zapečte. Posypte petrželkou.

2350 kJ SVAČINA: jogurt

1 nízkotučný jogurt s náhradním sladidlem

330 kJ VEČEŘE: salát se sýrem brie (camembert) a hruškami

80 g camembertu,

100 g hrušek,

200 g hlávkového salátu,

1 lžička olivového oleje,

1 lžička octa.

Na salát rozložte nakrájený sýr a hrušky.

Pokapejte olejem a octem.

1350 kJ CELKEM: 5820 kJ