Obamová opravdu nenosí punčocháče: jde o průlom, nebo o selhání?

V dámské televizní show The View stanice ABC Obamová uvedla, že punčocháče byly nepohodlné, a protože je vysoká, často se trhaly. "Zkrátka s nimi byly neustálé potíže," uzavřela téma, s nímž přišla moderátorka talk show Barbara Waltersová, která sama punčocháče v tu chvíli na sobě měla. "Nedávno jsem je při jiné své show neměla a publikum nesouhlasilo. Tak jsem si je z úcty k vám dnes raději vzala... a vy je nemáte!" smála se.

Pravdu viděly i televizní kamery při návštěvě prezidentského páru v Praze. Zastavily se v neděli na detailu nohy Michelle Obamové ve chvíli, kdy vystupovala z lincolna. Nazouvala si lodičku a zdálo se, že je opravdu naboso. Kdekdo u obrazovek se mohl vyděsit. Bylo to poprvé? Co když první dáma Ameriky nenosí punčocháče nikdy...

Michelle Obamová První dáma Spojených států je velmi krásná, 182 centimetrů vysoká dáma, která má vytříbený vkus. Při své návštěvě Evropy oblékla třináct modelů. Její styl obdivují nejen obyčejní lidé, ale také renomovaní návrháři. O šatníku Michelle Obamové čtěte zde.

Podle komentátorky, která seděla ve studiu spolu s módní návrhářkou Beatou Rajskou, je Obamová neměla. Jistý si ale jen z fotografií a kamer nebyl nikdo. Návrhářka v tu chvíli improvizovala.

"Ano, porušila protokol a jediný důvod vidím v tom, že se velmi těžko shání punčochy pro její barvu pleti, protože černošská pleť se snáší těžko s jakoukoliv barvou punčoch a působí v každém případě velmi stařecky," snažila se omluvit porušení protokolu a jen rozvířila diskuzi.

Lejla Abbasová, která je rovněž tmavší pleti, připouští, že sehnat v Česku správnou barvu punčocháčů je problém. Totéž si ale nemyslí o Americe. "Pochybuji, že s tím Afroameričanky mají problém. A co se týče paní Obamové, má krásné nohy a může je klidně ukazovat jen tak."

Ani módní návrhářka Iška Fišárková ani Ladislav Špaček nevěřili, že by první dáma nenosila punčocháče jen proto, že by nemohla sehnat vhodný odstín. Špaček takový důvod považuje za absurdní. "Mít s sebou na cestu do Evropy punčocháče, to je jistě to nejmenší," míní. "Kdyby bylo třeba, mohla mít v Praze klidně vagon plný nejrůznějších silonek."

Nicméně Špaček nevěřil, že by byla Michelle opravdu bez punčocháčů. "Vždyť byla i docela zima?" A nejenže variantě naboso nevěřil, ale ani jí nefandí. "Nejde o průlom v protokolu a v módních trendech, ale spíše o selhání jednotlivce. Pravidla určuje většinová společnost, nikoliv jedinec, byť je to třeba významná celebrita," uvedl.

Etiketa Společenská etiketa říká zcela jasně, že dáma si do společnosti obléká punčochy vždy. Její mistr Ladislav Špaček v jednom díle svého televizního cyklu nabádá ženy prostřednictvím prodavačky: "V běžný den do zaměstnání, máte-li dlouhou sukni, opálené nohy a otevřené boty, budiž. Ale na důležitá jednání, obědy či večeře a večer do společnosti musíte mít vždy punčochy." Dokonce zazní také věta, že například v Americe by dámu bez punčoch považovali za polonahou!

Návrhářka Fišárková naopak s paní Obamovou velmi sympatizuje. "Barack Obama přivezl do Prahy poselství o odzbrojování, madam Obama o odpunčochování," komentovala událost. "Ať už se Obamovi podaří jeho vizi naplnit či ne, je jasné, že ve funkci nevlivnějšího muže světa, a navíc po boku s Michelle Obamovou, tvoří prezidentský pár, který přináší nebývale zdravý pohled na svět," myslí si návrhářka.

Odvahu Obamové ocenila také módní stylistka MF DNES Lenka Poláčková: "Až dosud byly punčocháče k sukním a punčochy ke kalhotám při společenských událostech nutností, zvlášť do uzavřených bot. Etiketa sice říká, že v takových případech patří punčocháče i do bot otevřených, ale od toho se ustupuje, protože nohy v nich nevypadají hezky. A punčocháče jsou předepsané právě proto, aby dělaly nohy krásnějšími. Jenže paní Obamová má nádherné nohy a je si toho vědoma. Tak proč by nosila punčocháče?"

