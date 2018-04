O Velikonocích to v Řecku voní jehněčím

Velikonoční nedělí končí dlouhý půst, který měl věřící očistit a připravit na uctění svátků. Strava, která se po tu dobu poměrně zjednodušila a obešla se bez masa, sladkosti či sýrů, se navrací do normálu. Řecký tradiční pokrm tvoří velikonoční polévka z vnitřností jehněte, která navíc obsahuje i střívka. Ta mají symbolizovat spletité cesty bloudícího člověka, dokud ho Kristus nevyvede na správnou cestu. Kromě polévky se v neděli jí také zvláštní chléb, do kterého se zapékají červeně zbarvená vajíčka vyjadřující Kristovu krev. Neděle je také dnem, kdy lidé vycházejí ven před svá obydlí a grilují v přírodě jehňata. Pokud vás Řekové pozvou k tomuto obřadu, můžete si být jisti, že vás zahrnuli do úzkého rodinného kruhu. Přirovnat by se to dalo snad k pozvání na štědrovečerní večeři.

Závěrem jeden recept na velikonoční polévku k dobru.

2 jehněčí srdce

0.5 kg jehněčích jater

0.5 kg telecích jater

citron

1 nakrájená cibule

sůl, pepř

0.5kg drobů

1 hřebíček

1 hrníček nakrájeného celeru

nasekaná celerová nať

půl hrníčku nakrájené petržele

1 polévková lžíce sušeného kopru

200 gr. másla

2 kuřecí kostky do polévky

půl hrníčku rýže

6 vajec

Omyjte důkladně srdce a játra, do hrnce k nim přidejte citronovou šťávu, nasekaný celer, cibuli, pepř, sůl a vše zalijte dvěma hrnky vody. Přiveďte maso k varu, odstraňte pěnu a vařte po dobu 20 minut. Po té játra a srdce vyndejte a vývar si ponechte stranou. Mezitím dáte několikrát oprané droby vařit na půl hodiny společně s hřebíčkem a vývar si opět uschováte. Uvařená játra, srdce, a droby nakrájejte, osmahněte na másle do zhnědnutí, přidejte petrželku, celerovou nať, kopr a vše pár minutek orestujte. Přilejte ponechané vývary, kuřecí kostku do polévky, 1-2 šálky vody a vařte pozvolna asi jednu hodinu. Postupně přidejte i rýži, aby se v polévce povařila tak dvacet minut. Nakonec vmíchejte rozšlehaná vejce a citronovou štávu. A řecká polévka by měla být na světě!