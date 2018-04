O valentinské razítko je zájem

Na zásilky tu totiž dává příležitostná razítka, o která je mezi lidmi velký zájem.

"V běžném dni odtud vypravím v průměru okolo pěti zásilek, v týdnu před Valentýnem jich ale bývají každý den stovky," potvrzuje usměvavá mladá žena za přepážkou. Jak ale dodává, i když to je nápor a na konci týdne jí od razítkování docela bolí ruka, už se na tuhle práci každý rok těší.

"Razítkovat ale musím pomalu a důkladně, aby byl otisk razítka dobře čitelný," vysvětluje a na důkaz orazí několik zásilek. I když totiž začala milostínská pošta vydávat zamilovaná razítka až včera, zásilky s prosbou o jejich získání sem přicházely už několik dnů předem. Adresáty zásilek s razítkem s kresbou srdce a párem sedících ptáčků jsou však nejen zamilovaní, ale také filatelisté. Ti pak obvykle chtějí mít "kompletní sérii", protože se každý den mění na razítku i datum. Z Milostína zpět putují nejen do všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí.

V předchozích letech podle jejích slov například mířily zásilky z Milostína do Holandska, Velké Britanie, Francie, ale i do Thajska nebo do Číny.

"Přišlo sem naopak i několik dopisů s prosbou o razítko rovnou ze zahraničí," dodala Štěpánka Dubinová. Někteří odesilatelé prý dokonce k žádosti připojí i pozdrav a přání přímo pro poštmistrovou. "To mi vždycky udělá radost" .

A co tedy musí zájemci udělat pro to, aby například jejich blízcí našli na svatého Valentýna v obálce dopisy nebo přáníčko se zamilovaným razítkem? Stačí je pouze vložit do řádně ofrankované obálky, kterou pisatel opatří adresou příjemce, a poslat je na adresu: Pošta Milostín 270 05.