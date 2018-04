O svém vzrušení ženy lžou. Některé fantazie si zakazují, tvrdí vědci

K přístroji, který je připojený k penisu a při promítání různých obrázků odhalí, co muže vzrušuje, už vědci vymysleli i dámskou variantu.

Vaginální fotoplethysmograf je malý skleněný tubus tvaru tamponu a vsune se ženě do vaginy. Je tak citlivý, že zaznamená i drobné změny v prokrvení, které souvisejí se vzrušením. Žena připojená k přístroji tak může lhát sebelépe, přístroj však přesně určí, který vizuální podnět (promítaný obrázek) vzrušil její mozek. Odezva je okamžitá.

Jednou z dobrovolných účastnic experimentálního výzkumu Kinseyho institutu v americké Indianě byla třiatřicetiletá newyorská spisovatelka Melanie Berlietová. Ji samotnou překvapilo, na jaké podněty mozek reagoval vzrušením. Lišily se od toho, co si myslela, že ji opravdu vzrušuje.

Po vložení elektrody do vaginy jí doktoři Erick Janssen a Justin R. Garcia promítali různé obrázky. Roztomilá koťátka, přírodu, výjevy z hororu a nejtvrdší porno. Během každého klipu přístroj měřil to, co se děje ve vagině. Berlietová sama uváděla v dotazníku, co si o klipu myslí a jaké má emoce a pocity.

Lesbický sex souhlasil, sex ve třech naopak

Belietová tvrdila, že ji vzrušuje lesbický sex, ženská masturbace a sex ve třech. Naopak tvrdila, že ji nevzrušují dva milující se muži (homosexuální porno), fetiš se zaměřením na chodidla (foot fetiš) a soulož dvou šimpanzů.

Výsledky ale ukázaly něco jiného. Vagina nejsilněji reagovala na lesbický sex, svazování, foot fetiš a ženskou masturbaci. Tedy dvě věci se shodovaly s tím, co uváděla před výsledky, ale dvě věci – foot fetiš a svazování – označila za odpudivé a nevzrušující. Jenže mozek reagoval jinak. Vysvětlením rozdílu může být morální vytěsnění.

Naopak nejméně vzrušení u ní vyvolali šimpanzi při souloži (to uváděla i před výsledky), ale také sex ve třech, jemuž dala sedm bodů z deseti na stupnici vzrušivosti. Vagina ale na sex ve třech nereagovala.

Sexuology výsledky překvapily. Ukázaly totiž, že ženy samy sobě a tím pádem i v dotaznících lžou. Tvrdí, že je vzrušuje něco jiného, než co je skutečně vzruší. Podle sexuologa doktora Janssena je vzrušení řízeno dvěma faktory: jednak sexuální excitací pohánějící vzrušení, a také sexuální inhibicí, která vzrušení brzdí. Inhibitory mohou být morálka, zkušenosti či získané postoje. Takže i když ženu vzrušuje svazování, může k němu mít psychický odpor, že si neuvědomuje, že ji to vzrušuje.