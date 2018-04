O projektu diagnoza.idnes.cz

Jednoduše řečeno - chceme zvýšit povědomí veřejnosti o tomto druhu rakoviny, a tak pomoci v boji za snížení zbytečně vysoké úmrtnosti na ni.

Osobní záštitu nad projektem převzala předsedkyně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 paní Dagmar Havlová.

Právě ona s programem celoplošné prevence kolorektálního karcinomu v České republice před víc než sedmi lety přišla. Hlavně díky jejímu osobnímu zapojení se podařilo prosadit bezplatný test na okultní krvácení pro lidi starší padesáti let vždy jednou za dva roky.

Nyní projekt pokračuje druhou fází, v níž se Nadace VIZE 97 snaží oslovit širokou veřejnost a apelovat na ni, aby svého praktického lékaře o test požádala a co nejdříve si jej udělala. Jedině tak lze totiž účinně s nemocí bojovat.

V České republice onemocní každý rok rakovinou tlustého střeva a konečníku přes pět a půl tisíce lidí. Každý druhý na ni zemře.

"Mnohdy jen proto, že byla diagnostikována pozdě. Již před dlouhou dobou jsem se rozhodla proti této zhoubné chorobě bojovat. Výsledky celoplošného preventivního programu, který jsme prosadili, se začínají už objevovat. To ale neznamená, že můžeme v úsilí polevit. Každý den, o který přimějeme lidi jít dříve k lékaři pro test, znamená zvýšení šance na přežití u těch, komu je nemoc potvrzena," říká Dagmar Havlová.

Proto se Nadace VIZE 97 a server iDNES dohodly na spolupráci, která nezahrnuje jen tyto stránky (diagnoza.idnes.cz), ale také kampaň na stránkách deníku MF DNES a další akce, které budou představeny v průběhu projektu.

Server iDNES se tak opět přihlásil ke své společenské zodpovědnosti, které si je ve vztahu ke svým čtenářům plně vědom. Tímto edukativně-charitativním projektem podporuje jednu z předních neziskových organizací v České republice.

"Pro nás je podpora tohoto projektu velice důležitá. Věříme, že mu máme co nabídnout - můžeme v něm uplatnit to, co jsme sedm let budovali - důvěru, kterou v nás lidé mají, sílu psaného slova doplněného obrazovým materiálem, ale také třeba anonymitu internetového prostředí," říká obchodní a marketingový ředitel iDNES Petr Stuchlík.

"Spolu s předními odborníky na rakovinu tlustého střeva a konečníku jsme připraveni lidem odpovídat na dotazy, které se jinde bojí a stydí vyslovit. Věříme, že spousta lidí v poradně na stránkách diagnoza.idnes.cz nalezne odpověď na své problémy a přesvědčí se, že jedinou cestou, jak se ujisti o vlastním zdraví nebo se případně včas zachránit, je jít na test," dodává.