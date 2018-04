O prázdninách více umírají chlapci

Nejvíce nehod cyklistů je o prázdninách, nejčastěji postihují chlapce od deseti do 14 let věku. Stejně tak stoupá o prázdninách a na dovolené riziko utonutí dětí. Víte, jaké situace jsou nejrizikovější, na co si dávat pozor?

Kritických pět minut

"Děti se topí nejčastěji ve chvíli, kdy pozornost dospělých poleví - 60 procent dětí do pěti let bylo ve vodě samo, když se utopilo," sdělila Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol. Upozornila, že častěji se topí chlapci, rizikový věk je od jednoho roku do čtyř let věku.

Malé dítě se utopí překvapivě tiše a rychle. Když se dostane pod vodu, automaticky se nadechne, aby zakřičelo. Vdechnutou vodou si zablokuje dýchací cesty, ztrácí orientaci a většinou se samo nedokáže dostat nad hladinu, popsala odbornice. Nafukovací kruhy, zvířátka a matrace má podle ní používat dítě jen v dosahu dospělého. Pomůcky nenahradí stálý dohled.

Zkušenosti podle Benešové ukazují, že první den po příjezdu na dovolenou a odpolední hodiny jsou pro tonutí dětí nejrizikovější. Rodiče by měli být o to ostražitější. Dvě minuty od potopení ztrácí dítě vědomí, do čtyř až šesti minut nastává nevratné poškození mozku. Přitom obvyklá doba, za kterou rodič dítě postrádá, je pět minut.

Nebezpečná kola

"Kolo má 80 procent dětí. Stávají se účastníky silničního provozu a rizika jsou u nich znásobena tím, že mají horší stabilitu a jsou blíže projíždějícím autům," řekla. Loni podle policejních statistik bylo usmrceno při dopravních nehodách 30 dětí, z toho pět cyklistů.

Nejčastěji utrpí děti úraz v obcích na vedlejších silnicích mimo křižovatku, obvykle při výjezdu z chodníku nebo hřiště. "Často je to blízko domova, dítě ztrácí pozornost a má falešný pocit bezpečí," uvedla Benešová. Dodala, že děti do deseti let by neměly na kole jezdit bez doprovodu dospělého.

Důležité podle odbornice je, aby dítě bylo na silnici vidět. Je malé a pohybuje se na okraji zorného pole řidičů, proto musí mít oblečení co nejbarevnější, opatřené barevnými nášivkami či odrazkami. "Pro upoutání pozornosti řidičů už zdálky by mělo mít dítě na kole vzadu upevněný praporek na tyčce," poradila.

Řidič, když uvidí malého cyklistu, měl by zpozornět a jet kolem co nejopatrněji. Děti se totiž snaží jet po rovném povrchu, a tak se neočekávaně vyhýbají nerovnostem. Technicky nezvládají jízdu z kopce a nedodržují rovnou stopu jízdy. Objíždějí a předjíždějí s malým bočním odstupem. Obvykle také zapomínají naznačit změnu směru jízdy a neohlédnou se, zda mohou vybočit ze směru bez nebezpečí.