O prázdninách děti rostou rychleji, tvrdí odborníci

K rychlejšímu růstu přispívá i to, že dítě má o prázdninách více pohybu. Pokud nevysedává u počítače, může se mu věnovat celý den.

Růst dítěte příznivě ovlivňuje také kvalitní strava. Zejména babičky mají tendenci vnoučata rozmazlovat chutným jídlem. Vydatná strava v kombinaci s dostatkem pohybu podle odborníků růst urychluje.

Neméně důležitou roli hraje i sluníčko. Sluneční záření pomáhá v tvorbě vitaminu D, který je nezbytný pro správný růst kostí, a v důsledku i celého těla.

Odborníci upozorňují, že i při volném letním režimu je třeba dbát na to, aby dítě mělo dostatek spánku. V té době se tvoří růstový hormon, a pokud dítě málo spí, tvoří se ho málo a dítě roste pomaleji.

Důležitá je i hodina usnutí. Nejvíce růstového hormonu se tvoří asi dvě hodiny po usnutí, ideálně mezi 23:00 až 24:00. Načasovat odchod do postele je proto vhodné mezi 21:00 až 22:00. Pokud jde dítě spát později, rozladí si biologické hodiny, které mají vliv na tvorbu hormonu.

U dívek končí růst v 15 letech, u chlapců o tři roky později

Rychlost růstu se v různých obdobích života liší. V prvních dvou letech je nejvyšší. Plod vyroste z jedné buňky do 50 centimetrů. Do roka vyroste dítě asi o 25 centimetrů. Ve dvou letech dosáhne zhruba 50 procent předpokládané dospělé výšky. Pak až do počátku puberty, což je u dívek do poloviny jedenáctého roku a u chlapců zhruba do 12,5 roku, se růstová rychlost zpomaluje. Ve třech letech dítě vyroste v průměru osm centimetrů za rok, v posledním roce před nástupem puberty jen pět centimetrů za rok.

Dospívání trvá čtyři až pět let, je typické pubertálním růstovým výšvihem, který vrcholí v roce před dosažením plné pohlavní zralosti. V roce s nejvyšší pubertální růstovou rychlostí vyroste za rok dívka průměrně devět centimetrů, chlapec o centimetr víc. U dívek končí růst přibližně v 15 letech, u chlapců v 17 až 18 letech.