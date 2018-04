Hovory o počasí: kdy je nejlepší počasí na mytí auta nebo sex?

Spisovatelka Milena Holcová

"Nejlepší počasí je takové, které se rychle mění," tvrdí například cestovatelka Milena Holcová. "Nenávidím dlouhou, tupou neměnnost tropů. Buďme vděční za čtyři roční doby! Islandské přísloví říká: Nejsi-li spokojen s počasím, počkej půl hodiny. To by mi vyhovovalo, až na to, že zrovna na Islandu to tak neplatí.

Miroslava Knapková.

Skifařka Mirka Knapková má nejraději slunečno, 28 stupňů Celsia, jižní vítr o síle 2-3m/s..."To znamená krásné letní počasí, kdy lehce pofukuje vítr, takže vám není vedro, ale můžete si přitom obléct šaty a sedět v nich klidně venku na zahrádce. Taky mám ráda letní bouřky, kdy se pročistí trochu vzduch a navíc vůbec nevadí, když zmoknete. Nebo tropické noci, kdy se po setmění nemusíte shánět po svetru nebo bundě. Nejhůř snáším změny tlaku při změnách počasí. Taky nemám ráda sychravé počasí, několik dní po sobě, kdy vy nevíte, jak se do toho nečasu obléct."

Filmový režisér Václav Marhoul

"V létě mám rád horko," má jasno režisér Václav Marhoul.

"Na podzim déšť a sychravo. V zimě zimu. A na jaře příslib toho všeho."

Věnujte pozornost "okrajovým indexům"

Z běžné předpovědi počasí se dozvíte, jestli zmoknete, budete dýchat smog nebo vám hrozí srdeční kolaps. Z rychlosti větru, teploty, vlhkosti vzduchu nebo slunečního svitu je však možné předvídat i mnoho dalšího. Existuje několik indexů, meteorologové nechť přimhouří vědecké oko.

Index žízně

Hodnotí spotřebu tekutin pro člověka – podle blížícího se počasí se dá určit, jak velkou budete mít potřebu pít. Index (jako všechny ostatní) používá stupnici 1 až 10.

Index schnutí prádla

Na stupnici od jedné do desítky ukazuje, jak rychle vám uschne prádlo na sušáku venku.

Index mytí auta

Zjistíte, nakolik vhodné je umýt auto s ohledem na budoucí počasí. Při stupni číslo 1 je to zbytečná práce, neboť s velkou pravděpodobností začne pršet hned poté, co doleštíte poslední okno.

Index sexuálního harasmentu

Řeší vliv počasí na sexuální aktivitu pro následující dny. Vzrůstá v jarním období, při prvních jarních paprscích a teplotách mezi 25 až 35 °C.

Index sledování televize

Dozvíte se, s jakou pravděpodobností budete doma, protože venku budou padat trakaře. Závisí na oblačnosti, srážkách, teplotách, větší důraz se klade na klimatické vlivy, které špatně snášíme: mlhy, bouřky, vysoké nebo nízké teploty.

Index létání vlasů

Hodnotí, nakolik vám bude v následujících dnech vítr cuchat účes nebo brát čepici z hlavy.