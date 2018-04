O nic nešlo, byl jsem prostě opilej

JAK SE MÁ DANA ZACHOVAT? HLASUJTE

Rozhodla jsem se, že mu to řeknu hned na Silvestra, který jsem měla trávit s ním. Na hory se nakonec nejelo, protože beze sněhu by to nebylo ono.

A tak slavil estébácký synek Kalič konec roku v hospodě na předměstí. Když jsem do té palírny přišla, byli už všichni v náladě. On mě bouřlivě přivítal, jako kdybychom se půl roku neviděli. Prý na mě pořád myslel a taky má pro mě dárek. Z kapsy vytáhl takový balíček. Když jsem ho otevřela, málem to se mnou šlehlo o zem. Byl to kámen. Tak ale znělo i estébácké krycí jméno jeho otce.

Vyprávěl, že tenhle kamínek mi bude nosit štěstí. Skoro jsem ho nevnímala a hledala souvislost mezi dárkem a tím, o čem jsem si s ním chtěla promluvit. Ale teď to nebyla právě nejvhodnější chvíle. Přiťukli jsme si. A pak to Kalič s Robertem, bubeníkem kapely, rozjeli. Vyprávěli historky z různých koncertů a celá společnost se doslova mlátila smíchy. Mnozí z těchhle lidí jezdili s nimi, a tak znali souvislosti. Po třetí skleničce už jsem se smála také a ti dva nabírali na obrátkách. No a pak všichni tancovali a já mohla konečně poznat, jak se Kalič dokáže skvěle odvázat na parketu. Zapomněla jsem na to, co mě pořád ve skrytu duše trápilo. Na chvíli jsem si pak sedla ke stolu a vypila další skleničku. Pak jsem si uvědomila, že Kalič zmizel.

Našla jsem ho v koutě druhé, menší místnosti lokálu. Byla to ledová sprcha uprostřed krásně rozjeté noci. Kalič seděl na židli a obkročmo na něm pak nějaká holka. Líbali se, ona ho sváděla. Právě mu rozepínala pásek u kalhot a hrábla mu do rozkroku. No to snad bych lépe vydýchala tátu estébáka|! Běžela jsem za Robertem, ale ten se tomu všemu začal smát. A že to prý je jeho přítelkyně Zuzka. Ona se občas naleje a dělá blbosti, mávl jen rukou. Pak si mě k sobě přitáhl. Pošeptal mi, že by takový grupáček mezi kamarády vůbec nebyl na škodu. Zuzka a Kalič byli tak zaměstnaní jeden druhým, že si nás vůbec nevšimli.

A tak jsem se ze zoufalství šla něčeho napít. Ani jsem nezaregistrovala, že si mezitím všichni přiťukli na nový rok. No to já ho začala dost blbě. Druhý den mi hned Kalič volal. Strašně se omlouval a vysvětloval, že byl strašně opilej a že se nic nestalo a o nic nejde. Prostě jenom taková sranda. Hlavně si to tak nemám brát a že Zuzka je v pohodě. Chtěla jsem na něj zaútočit, zda je ve stejné pohodě jako jeho táta, ale raději jsem zavěsila.

Mám teď pro jednou zavřít nad tím silvestrovským úletem oči? Nebo se s ním mám rozejít, protože to je jasný signál, co je to za grázla? A nebo si s ním mám napřed promluvit o jeho otci, jak jsem měla v plánu, a teprve pak se uvidí?