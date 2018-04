O nadaci VIZE 97

Stránky Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97









Snaží se přitom hledat a podporovat především to, co míří do budoucna.

To, co se dnes může zdát méně důležité nebo dokonce okrajové, a teprve časem se zhodnotí.

Menšími finančními částkami jednorázově i pravidelně podporujeme nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc.

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Po pěti letech jednání s odbornými společnostmi, praktickými lékaři, zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví a Společností J. E. Purkyně, dospěla Nadace v roce 2000 k cíli. Každý člověk nad padesát let může jednou za dva roky zdarma podstoupit kolonoskopickou prohlídku.

Loni jsme proto udělali další krok: pustili jsme se do shánění finančních prostředků na přístroje, které vyšetření střev a konečníku umožňují.

Dagmar Havlová na řadě mezinárodních zdravotnických sympozií hovořila o krocích, které je potřeba podniknout v zemích, kde prevence kolorektálního karcinomu není samozřejmostí.

I když na bilancování je zatím příliš brzy a přesná čísla budeme znát až po roce 2005, už teď je jasné, že se viditelně zvýšil počet testů na okultní krvácení a na něj navazujících kolonoskopických vyšetření. Nadace tak pomohla zmírnit lidské utrpení a pravděpodobně výrazně snížit mortalitu tohoto zákeřného onemocnění.

Fond Porozumění

Fond porozumění byl zřízen, aby VIZE 97 jeho prostřednictvím podávala pomocnou ruku tam, kde je jí nejvíc potřeba. Fond je jakýmsi záchranným pásem pro osamělé seniory, mentálně či tělesně postižené a těžce nemocné, pro pěstounské rodiny a občany v krajní nouzi.

Fond porozumění podporuje i projekty kulturního charakteru - výstavy, koncerty, vydávání nekomerčních knih a časopisů. Často jde pouze o pomoc symbolickou nebo o záštitu nad projektem, která nicméně řadě organizací otevřela dveře k dalším sponzorům.

Pod stálým patronátem Nadace je Domov sv. Rodiny v Praze-Liboci. V jeho láskyplném rodinném prostředí našlo skutečný domov několik desítek dospělých, různě postižených klientů. Na vybudování domova vynaložila Nadace v předchozích letech částku cca 1 250 000 korun a trvale jej podporuje finančními i věcnými dary.

Spolupracujeme i s Domovem sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, kterému jsme poskytli invalidní vozíky a věcné dary u příležitosti Dětského dne. V polovině května 2003 jsme totiž od organizace Wheelchair Foundation získali 240 nových mechanických invalidních vozíků. Doposud jich bylo rozděleno 161 (jednotlivcům i organizacím v celé republice).

Pomoc dětem v Čečensku

VIZE 97 od roku 2001 pomáhá čečenským dětem, které během válečných událostí přišly o jednoho nebo oba rodiče. Prostřednictvím projektu sdružení České katolické charity "adoptovala" 6 dětí tím, že přispívá na jejich obživu, ošacení a pobyt v dětských centrech, kde mají dočasné útočiště.

Povodně 2002

Nadace se do povodňové pomoci zapojila hned v prvních dnech srpnové katastrofy a od té doby se nepřetržitě angažuje tam, kde je třeba. Krizový štáb shromáždil všechny žádosti o pomoc i nabídky a rozhodoval o jejich konkrétním využití.

Podařilo se shromáždit přes 10,5 milionů korun a v roce 2003 bylo lidem, kterým voda vzala střechu nad hlavou, zasláno kolem 6,5 milionů korun. Další finanční prostředky byly pak poskytnuty zničené Terezínské knihovně, Národnímu divadlu, divadlu Pod Palmovkou, experimentálnímu prostoru Roxy či na výstavbu stržené kapličky v jihočeské Putimi. Nadace sama přispěla na toto konto jedním milionem korun.