O 10 let mladší: když se manželství unaví, je třeba radikální změna

Poznali se před sedmnácti lety, kdy už Dana měla dvě malé dcery. Později se narodil ještě jejich společný syn a k rodinnému stolu po čase přibyl také malý Míša, jehož matkou je nejstarší Danina dcera, které bylo dítě odebráno pro týrání.



„My jsme se nestihli ani poradit,“ vzpomínala Dana. „Volali mi ze sociálky, jestli si ho vezmu k sobě. Jinak by šel do dětského domova.“ Oba mají vnoučka rádi, ale jejich vztah jeho příchod naboural. „Bývalo to lepší po intimní stránce,“ postěžoval si Vladimír. „Měli jsme na sebe víc času. Teď máme v tom malým takovou antikoncepci “



Unavení manželé přiznali, že mají problém v komunikaci, protože Daně kvůli péči o děti nezbývala energie na manžela. Doufala proto, že čtrnáctidenní odloučení jí pomůže udělat si v hlavě pořádek a že se bude na Vláďu těšit. „Já bez ní nemůžu být. Hrozně ji miluju,“ přiznal v rozhovoru Danin muž.

Jako obvykle čekala na manžele první velká zkouška už na začátku. Tak, jak byli, si museli stoupnout do skleněné vitríny v obchodním centru a pak si vyslechnout komentáře kolemjdoucích.

„Je mu takovejch 50 let, něco jako můj otec. Ten jeho styl je takovej nemoderní, vesnickej, sedláckej. Asi to bude traktorista. Je to škoda, asi zamlada to byl krásnej chlap, ale kdyby s tím něco udělal, tak by se za ním zase ženský začaly otáčet,“ tak ohodnotili Vladimírův (43) zjev.

Ani Danu (39) nešetřili. „Ta ženská na mě působí tak, že na sebe moc nedbá, ani vzhledem ani duševně. Asi prožila nějakej stres. Vypadá tak na padesát pětapadesát. Chybí jí nějakej make-up, lepší vlasy. Něco mezi 45 a 50, taková šedá myška.“

Vladimír a jeho proměna

Garanty proměny unaveného muže byli estetická dermatoložka Marta Moidlová a osobní fitness trenér Ladislav Jenčík. Vladimír sám byl zvědavý, jak bude dvoutýdenní odloučení od manželky a dětí zvládat. „Tak uvidíme, kdy to na mě dolehne,“ uvažoval.

Prvním krokem k Vladimírovu novému životu a vzhledu byla tradičně analýza těla a pohovor s výživovým specialistou. Ten konstatoval, že Vladimír má o něco víc břišního tuku, než je v normě, a metabolický věk skoro padesát. Doporučil mu proto využít slušné svalové hmoty a pravidelně se hýbat, k tomu ještě dodržovat stanovený jídelníček.

Ačkoli Vladimír má problémy se zády a je po dvou operacích plotýnek, čekala ho poté tělocvična, kde mu ovšem právě ze zdravotních důvodů nemohl trenér dát tolik do těla, jak si původně myslel. „Jsem z toho úplně nadšenej,“ chválil si pohybovou část své proměny Vladimír.

Poté, co absolvoval návštěvu u zubaře, který mu vyměnil výplně u předních zubů, aby se mohl hezky smát, čekalo další den Vladimíra překvapení. S manželkou chodívali tančit, a tak mu produkce naplánovala lekci tance s příjemnou taneční lektorkou. „Takovýhle krásný ráno jsem snad ještě nikdy nezažil,“ usmíval se spokojeně Vladimír.

Vladimír tak, jak dorazil do studia

Oční víčka, botox i nové šaty

Co se týkalo zkrášlovacích procedur, čekalo ho nejen omlazení pleti a odstranění bradaviček na tváři a krku, ale také operace dolních a horních víček i injekce botulotoxinu. „Vydržel jsem to. Byl to pro mě nezvyk, ale myslím si, že budu spokojenej,“ soudil Vladimír po návštěvě kliniky.



Krátce po operaci ho čekala odměna. Návštěva fotbalového klubu Bohemians Praha, jehož je velkým fanouškem. Setkal se také s hráči, od kterých dostal dres. „Je to zážitek na celej život,“ pochvaloval si.

Vladimír nikdy oblékání moc nedal a jeho styl formovala spíš manželka. Pod rukama stylistky se z něj stal nový člověk. Zkoušení obléčení ho docela bavilo a přiznal, že v modelech, které měl na sobě, se cítil dobře. Při závěrečném přeměření u výživového specialisty si vyslechl pochvalu. Pryč byla dvě kila tuku a metabolický věk klesl na 42 let.



A co by podle něj na sobě měla změnit manželka? „Dát mi pusu, když přijdu domů. Trávit se mnou čas, povídat si nebo se projít,“ vyjmenoval Vladimír svá skromná přání. Dřív si prý říkali, že se mají rádi, chodili na večeři, občas nějaká ta kytička... Se starostmi o děti to však podle Vladimíra opadlo. „Teď bych řekl, že jsme v takovém stadiu, že nám to i chybí. A nedokážu si představit, že bychom náš vztah ukončili. Prostě asi základ je víc si povídat,“ dodal.

Z ,traktoristy´ ,manažerem´

Když přišlo velké finále, Vladimír neskrýval nervozitu, i když přiznal, že v novém těle i fešném obleku se cítí výborně. „Já nemůžu vůbec mluvit, Vladimíre, to je úžasný, je z vás filmový herec,“ neskrývala emoce jeho garantka, doktorka Moidlová.

Vladimír před proměnou a po ní

„No to je změna! Já nemám slov, nečekal jsem nic takovýho,“ podivoval se sám Vladimír, který nejen zhubl a zpevnil postavu, ale také přestal kouřit. Díky novému stylingu a účesu omládl a získal novou energii do života



I ohlasy z vitríny byly najednou docela jiné. „Sportovní, elegantní. Já bych řekla, že mu bude tak okolo čtyřiceti. Sympaťák, je na něm pěkný úsměv. Velmi zachovalej, tak kolem čtyřiceti. Manažer z banky.“

Vladimír se divil, jak moc se za dva týdny změnil

Dana a její proměna

Garanty proměny devětatřicetileté unavené matky od rodiny se stali hair stylistka Michaela Boháčová a plastický chirurg Andrej Sukop. Ona sama byla hlavně zvědavá, jak zvládne dvoutýdenní odloučení od dětí a manžela. „Bude se mi stýskat, ale myslím si, že tahle pauza nám pomůže,“ uvažovala.



Na návštěvě u výživového specialisty se dozvěděla, že má poměrně hodně svalové hmoty, ale množství tělesného tuku je o něco vyšší, než je norma. Pokud se ovšem bude hýbat a dodržovat jídelníček, měla by jít kila rychle dolů. „Zvládla jsem čtyři děti, zvládnu i tohle,“ věřila si Dana.

A protože si přála zhubnout, čekala ji i návštěva v tělocvičně. „Po porodech jsem měla kolem 90 kil, díky trenérství jsem shodila 20 kilo a pak jsem zase něco nabrala. Takže teď mám nějakých 76 kilo. Aspoň deset bych potřebovala dolů,“ prozradila.

Odloučení od manžela nesla lépe než odloučení od dětí. „Šli jsme do toho spolu s tím, že snad spolu odejdeme,“ uvažovala Dana. „Strašně bych chtěla zavolat dětem, ale momentálně je mi jedno, co je s Vláďou,“ přiznala žena, která byla po celé dva týdny hodně naměkko a rozjímala o svém vztahu.

Během procedur vedoucích ke změně ale nebyl čas na poplakávání. Třeba u zubaře, kde jí našli několik kazů a také vyměnili některé korunky.

Dana se svým garantem, plastickým chirurgem Andrejem Sukopem

Aby jí nebylo smutno, dostala Dana dárek – zážitkový poukaz na freestyle sportovní nálož. Vyřádila se na trampolínách, simulátoru snowboardingu, zkusila si i freestyle skok na kruhu do molitanu a byla nadšená. „Hrozně mi to chybí, tyhle adrenalinový věci,“ přiznala. „Většinou sedíme doma nebo jdeme na večeři.“



Na estetické klinice si posvítili na její pleť, odstranili jí z tváře névus, poskytli rejuvenaci pleti i botoxové ošetření. Ale ještě víc změn čekalo Danu na plastické chirurgii. Tam lékaři provedli abdomenoplastiku břicha, které bylo po třech těhotenstvích povolené, a liposukci boků i stehen. Jen na prsa plastický chirurg odmítl sáhnout s tím, že jsou dokonalá.

Změna stylu žádána

A protože nová postava potřebuje nový šatník, vyrazila Dana na setkání se stylistou Filipem Vaňkem. Přiznala, že ráda nosí sportovní a pohodlné oblečení, jen když někam jdou s manželem, rozhodne se pro šaty. „Dana se obléká klasicky, jako většina českých dívek, které to tak trochu vzdaly,“ řekl stylista. „Upřednostňují pohodlí před tím, aby vypadaly dobře.“ Proto vybral Daně docela jiné kousky, než byla zvyklá.



„Překvapilo mě, do jakých velikostí jsem se vešla,“ radovala se Dana, i když stylista pokračoval s kritikou. „Postavu, kterou má, schovává do péřové bundy, zkrátka ztrácí se v tom veškeré ženství.“

U hair stylistky Michaely Boháčové si Dana vyslechla, že má hodně poničené a chemicky narušené vlasy. „Je vidět, že si je barevně opečovává sama,“ dodala Michaela s tím, že vlasy bude potřeba vyčistit a razantněji zkrátit. „Dana je nosí stažené, já se budu naopak snažit jí obličej zvýraznit a podtrhnout její ženskost,“ dodala.

Na závěrečném přeměření se Dana přiznala, že nedodržovala úplně všechna doporučení. Přesto šla hmotnost i tuk dolů a metabolický věk klesl z 37 na 30 let. „Za těch čtrnáct dnů jsem zjistila spoustu věcí, které je potřeba napravit,“ uvedla Dana na závěr své proměny. „Hlavně je nutné mluvit. Ve mně to vyhaslý ještě není, tak doufám, že ten plamínek se znova rozhoří. Miluju ho i po těch 17 letech.“

Dana před proměnou a po ní

Na ulici bych se nepoznala

A pak už následovalo velké finále. „Vy jste ale opravdu úplně překrásná,“ konstatovala nadšená moderátorka Monika Absolonová. „A já jsem vás nikdy neoperoval. Jste úplně jiná,“ dodal plastický chirurg. I hair stylistka byla nadšená: „Je to báječný!“



„Ne, to nejsem já,“ vyhrkla Dana u zrcadla, kde se poprvé spatřila. A když se jí Monika zeptala, v čem vidí největší změnu, odpověděla: „Úplně ve všem! Postava, oblečení, vlasy, zuby... Kdybych se potkala takhle na ulici, tak se nepoznám.“

Také ve vitríně si konečně vyslechla příjemnější verdikty. „Kolem třiceti myslím. Vypadá mladistvě, moc hezky. Paní bych tipoval na nějakou manažerku v hotelu. Působí hodně dobře a jde vidět, že o sebe pečuje.“

Dana prohlásila, že kdyby se potkala na ulici, tak by se nepoznala

Vrcholem celého procesu ovšem nebyla jen fyzická změna, ale také to, co se událo se vztahem Dany a Vladimíra. Když Dana sestupovala ze schodů, nestačil její muž valit oči. „Hrozně jí to sluší,“ řekl nadšeně o manželce, která mu hned skočila do náruče.



„Je to zas ten mladej kluk, kterýho jsem si vzala,“ chválila Dana Vladimírovu proměnu. A oba se shodli na tom, že přišli na důležitou věc – hodně pro sebe navzájem znamenají a nebudou nic měnit. Podle svých závěrečných slov jsou to totiž ženská a mužský na celý život.