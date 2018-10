Mladší o 10 let: Nejsem vůbec ženská, jsem nic, postěžovala si Zuzana

Obě ženy jsou nejen dlouholeté kamarádky, ale také kolegyně a sousedky. Do pořadu O 10 let mladší je přihlásila Pavlína. Poslední dobou se totiž obě cítily staré, unavené a bez životní energie. Zatoužily proto omládnout a získat zpět ženskou přitažlivost.

Obě pracují v domě pro seniory a pomáhat druhým je naplňuje a nabíjí, ale občas jim osud udělí kopanec. Obě přišly nedávno o otce a Pavlínina nejstarší dcera skončila ve vězení.

Hned na úvod si musely obě ženy projít nepříjemnou zkouškou - postavit se do vitríny v nákupním centru a nechat cizí lidi hodnotit svůj vzhled.

„Bude jí přes padesát. Taková nešťastná. Moc o sebe nedbá. Není ničím přitažlivá. Je moc obyčejná. Prostě na sebe kašle,“ tak mluvili o Pavlíně (44). „Asi mají pravdu, já si taky tak připadám,“ řekla se slzami v očích trojnásobná matka, která žije s dětmi sama.

Ani její kamarádku neznámí lidé nešetřili. „Já bych jí tipla na padesát, kolem pětapadesáti. Strhaná, nevypadá, že by se o sebe moc starala. Na kafe bych s ní nešel. Vypadá fakt dezolátně. Tenhle typ se nemůže líbit nikomu,“ odsoudili cizí lidé Zuzanu (39).

Když se jí moderátorka pořadu Monika Absolonová zeptala, jak se cítí, se slzami v očích odpověděla: „Sebevědomí mám úplně zabitý, úplně dole. Tak skočit někde z mostu.“

Po této „studené sprše“ čekalo obě kamarádky měsíční odloučení, kdy každá bydlela sama v apartmánu v hlavním městě a nesměla používat zrcadlo. Mezi zkrášlujícími i omlazujícími procedurami a cvičením oběma zbýval čas i na procházky po Praze nebo rozjímání o minulém a budoucím životě.

Kamarádky Pavlína a Zuzana se rozhodly, že chtějí vypadat mladší

Zuzana: Sebevědomí na nule

„Nejsem sama se sebou spokojená, protože se necítím jako ženská. Já jsem předtím prsa měla, ale po porodu spadla,“ postěžovala si Zuzana, jejímž dlouholetým snem je mít zase pevná ňadra.



Na začátku její cesty za krásnějším a mladším vzhledem byla návštěva u výživového poradce. Ten při vyšetření tělesného složení konstatoval, že je vše v normě, jen je potřeba zapracovat na svalové hmotě.

To znamená pravidelně jíst, sportovat a odpočívat. Zuzka přiznala, že pravidelně nejí, ale slíbila, že se polepší a že do svého života zařadí i cvičení, aby nabrala svaly. „Jsem jelito,“ shazovala se pak v tělocvičně.

Ve volných chvílích přemýšlela o svém životě a o manželovi. „Není ve mně život, jako bych byla dohořívající sirka,“ svěřila se a přiznala, že je to asi její vina. „Mám ráda pořádek. Hrnek nesmí být vlevo, ale vpravo. Oni by mi chtěli pomáhat, ale já řeknu: Ne, já si to raději udělám sama!“

Zuzanino sebevědomí kleslo tak hluboko, že začala litovat svého manžela, že žije s ní. „Mohl by odejít, proč ne? Co se mnou?“ ptala se zoufale. Přitom doufala v naprostý opak: „Chci jen, abychom byli spolu a šťastní. Nic jiného si nepřeju.“

Hezčí úsměv i hladší pleť

Zuzana se styděla usmívat, protože jí prosvítaly tmavé výplně v zubech. K zubaři se ale hrozně bála. Po výměně amalgamových plomb za moderní v barvě zubů se však mohla zase bez ostychu smát.

Ještě jí nebylo ani čtyřicet let, ale kvůli povadlé pleti a povoleným rysům vypadala Zuzana unaveně. Proto se vypravila na kliniku plastické chirurgie, estetické a laserové dermatologie. Tam jí laserem odstranili rozšířené žilky v obličeji a dehydratovanou plet ošetřili vitalinjektorem, takže byla pak její tvář plnější a svěží.

Mnohem větší zákrok ji čekal na operačním sále. Nejdříve doktorka Eva Dřevínková odstranila převislá horní a dolní víčka a pak přišla na řadu vysněná prsa. „Sama sebe jsem se štítila,“ přiznala Zuzana krátce před zákrokem. „Nejsem žádná ženská, jsem nic.“

Operace trvala hodinu a půl a proběhla bez komplikací. Zuzana dostala odlehčené implantáty o velikosti 355 ml které jsou oproti běžným o třetinu lehčí. Ihned po operaci mladá žena neskrývala nadšení: „Jsou tam, ty vo-e! Já mám kozy!“

Své nové vnady však viděla na vlastní oči až za několik dní na kontrole. „Je to strašně nádhernej pocit, neumím to ani popsat,“ prohlásila dojatě. „Chce se mně z toho až brečet.“



Garanty proměny Zuzany z Pardubic byli doktorka Eva Dřevínková a stylista Filip Vaněk

Dalším krokem k mladšímu vzhledu byla návštěva na klinice estetické dermatologie. Speciální kanylovou technikou jí zde vyplnili tváře, zvýraznili kontury a podpořili regeneraci pleti. Ke slovu přišly i dentální nitě a botulotoxin do čela kvůli minimalizaci vrásek.



A protože korunou krásy je účes, navštívila Zuzana také kadeřnický salon, kde si dala jedinou podmínku: „Nechci rezatý vlasy.“ Kadeřnice se rozhodly přizpůsobit střih tomu, že Zuzana podle vlastních slov nemá čas starat se o své vlasy. „Budu o sebe víc pečovat. Už nechci být ta šedá myš, co jsem bývala,“ slibovala.

Krásná ženská

Ke slovu se ke konci proměny dostal i druhý Zuzanin garant, stylista Filip Vaněk. Podle něj má drobná blondýnka skvělé tělo, takže může ukazovat dekolt nebo nosit kalhoty do pasu. „Z té zkroušené postavičky, kterou jsme viděli na začátku, začíná být veselá ženská, která se vnímá jako ženská,“ dodal.

Přemluvil Zuzanu dokonce i na boty na podpatku, které odmítala. „Už se těším, jak se předvedu manželovi,“ radovala se. „To bude úplně jiná Zuzana, než byla doteď.“



Na den D, kdy se Zuzana poprvé směla podívat do zrcadla, jí Filip vybral sexy vypasované červené šaty. „To je jízda,“ zvolala Monika Absolonová, když mladou ženu uviděla. „Já vidím konečně ženskou,“ prohlásila doktorka Dřevínková.

„To je tak krásný! Děkuju všem. Nádherný,“ špitla se slzami v očích Zuzana. „Prostě nemám slov.“ A napodruhé se líbila i ve vitríně. „Ženská jak má bejt, opravdu. Krásný tělo, krásný prsa. Paní bych tipovala kolem třiceti let. Vypadá nádherně, mladě, prostě plná života.“

Zuzana po proměně

Pavlína: Být zase krásná

„Chci se změnit, protože jak jsem přibrala a změnila se mi postava, tak mám komplexy,“ přiznala Pavlína. A hned první návštěva u výživového specialisty jí radost neudělala. „Množství tělesného tuku je výrazně vyšší, než by mělo být,“ sdělil jí Pavel Suchánek, který pak ženě na míru sestavil jídelníček.

Bez pohybu by to ale nešlo a tady byla Pavlíně k ruce fitness trenérka Veronika Tichá, která pro ni vymyslela základní cvičební plán. Jak se Pavlína přiznala, nebyla nikdy moc zvyklá cvičit a během posledních pěti let nabrala 30 kilogramů.

Pavlína si od proměny slibovala, že si konečně najde partnera. Jenže ve svém současném těle se necítila. Když si začala s někým psát, vždycky z osobního setkání vycouvala. „Je to ve mně, připadám si škaredá,“ dodala.

I Pavlína se bála zubaře, ale nakonec si dentální hygienu i doplnění chybějícího zubu pochvalovala. Na estetickou kliniku se pak v rámci omlazení vzhledu vydala zejména kvůli kruhům pod očima. Podstoupila tam několik dermatokosmetických zákroků, aby její pleť vypadala hladší a pevnější.

Také ona poté dala kadeřnicím volnou ruku. Ty se rozhodly střihem omladit Pavlínin vzhled a také lépe přizpůsobit barvu vlasů pleti.

Nebát se jít do toho

Protože nízké sebevědomí a negativní zážitky z minulosti Pavlínu brzdily v osobním životě, navštívila ji seznamovací koučka, od které se mladá žena mimo jiné dozvěděla, že nemá myslet jen na své okolí, ale taky na sebe. Dorazil také kouč improvizace, který zjistil, že v osobním kontaktu je Pavlína přirozená, jen se musí trochu otrkat.

V rámci proměny pak trojnásobná matka navštívila i ordinaci plastického chirurga, kde projevila přání zbavit se břicha a být zase štíhlá. Lékaři proto zvolili dvě techniky – liposukci, kdy se odsátím přebytečného tuku upravily boky, a abdomenoplastiku.

Se změnou postavy bylo ovšem třeba proměnit i šatník. Stylistka Pavlínu pokárala, že nosila vše jen černé, a doporučila jí vsadit na barvy, zvýraznit pas a dekolt.

„Baví mě zkoušet oblečení,“ přiznala se Pavlína. „A zase jsem přišla na spoustu nových nápadů.“ Poté, co měsíc jedla zdravě a cvičila, vyšly výsledky u výživového poradce mnohem lépe. I biologický věk se snížil o šest let. Pavlína proto slíbila, že bude ve sportu i zdravé stravě pokračovat.

Docela nová Pavlína

A pak už nastal den D. „To je pecka!“ ohodnotila Pavlínu její garantka, make- up artistka Lucia Hrušková Gibodová. „Ty oči, vlasy, postava,“ chválila trenérka Veronika Tichá.



„Je to hezký, moc hezký. Strašně moc,“ usmívala se Pavlína, která nechtěla plakat, aby si nerozmazala make-up.

Pavlína po proměně

Úžasnou proměnu zaznamenaly i komentáře od kolemjdoucích u vitríny: „Zářivý úsměv. Hezky upravená. Paní bych tipoval tak 35 let. Kdybyste mi to třeba dovolili, tak bych tu slečnu pozval na kafe, líbí se mi docela dost.“