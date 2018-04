O co se muž v posteli stydí si říct: o znásilnění nebo vaši kamarádku

"Je pravda, že lidé často pojmem sex myslí soulož a že muži obecně slovíčko ´sex´ používají častěji. To však ještě neznamená, že mluví snadněji o dalších věcech spojených s jejich sexualitou," těží ze své zkušenosti sexkoučerka Julie Gaia Poupětová.

Co jim ovšem podle ní dělá skutečně menší potíže, je řeč o jejich přirození: "Mají ho odmala na očích mnohem víc, a tak se o něm naučí snadněji mluvit."

Očima sexkoučerky Poupětové O čem má muž problém mluvit? Obecně hovoří muži obtížně o čemkoli, co "nefunguje tak, jak by mělo". Mužský (maskulinní) princip je hodně charakteristický touhou po dokonalosti. A tak je vlastně cokoli, co narušuje dokonalost a tudíž každý problém na úrovni funkce a poruchy, vnímán spíše negativně. Druhou oblastí, o které muži hodně těžko mluví, jsou pocity. Muži jsou často odmala vedení k potlačování svých pocitů .Takže je občas velmi těžké "vypáčit" z muže jakoukoli informaci stran emocí, pocitů a nálad. Extrémním případem jsou i muži, kteří "nic" necítí. Mají muži nějaká tabu v sexu? Naše kultura je vysoce homofobní, což pochopitelně ovlivňuje i výchovu a přesvědčení, která potom formují přístup k sexu. Takže je tu téma jakékoli anální stimulace, které dělá většině mužů problém. Dalším tématem je pochopitelně dobrovolná ejakulace. To, že se můžete naučit a zvolit si, zda budete při orgasmu ejakulovat či ne, to ještě mnoho mužů považuje za něco naprosto nepochopitelného. A z praxe je tu ještě jeden fenomén: když prostřednictvím videa muž učí muže například "jak na lepší maturbaci", u většiny diváků nastane šok. Vidět stejné pohlaví (muže) se uspokojovat či předvádět jakoukoli solo aktivitu velká část mužů nesnese.

Technika vs. pocity

Že se pánové dorozumívají jinak než ženy, je fakt. Podle odborníků muži obecně hledají řešení problému, nějaký bod, který ukončí debatu a proto je pro ně snazší bavit se třeba i o "technikách" stimulace a dráždění. Jinými slovy, muž daleko snadněji poznává sexualitu prostřednictvím toho, "jak se co dělá". Ženy naopak prožívají sexualitu spíše prostřednictvím pocitů a stejným způsobem i komunikují. V tom jsme rozdílní.

Podle slov sexuologa profesora Weisse jsou muži jednoznačně odjakživa v sexu otevřenější a liberálnější, jen míra je individuální. Určitě? Zkuste třeba položit muži přímou otázku na to, jaké praktiky mu dělají dobře, a je ouvej. Zatlačen do kouta řekne jen to, co je obecně známo, a při výběru slov je stejně opatrný jako opačné pohlaví.

Zeptaly jsme se na stejnou otázku několika heterosexuálů v naději, že se mužští liberálové nadšeně vrhnou do psaní odpovědí. Jaké ale bylo naše překvapení, když se tak nestalo. V lepším případě se omluvili, že tohle "nedají".

Zbyli jen tři odvážní, jejichž o to cennější odpovědi stojí za zveřejnění bez cenzury. Jinak se jich totiž ženy, jak vidno, jen těžko doberou.

O čem na téma sex muž těžko mluví?

Petr, 38 let, majitel agentury: Asi o vlastní neschopnosti, neúspěchu, selhání. Ale to se musí jednat o nějaký závažnější problém. Náhodné selhání je spíš legrace.

Zdeněk, 30 let, učitel:. Nejméně oblíbenými tématy jsou vlastní selhání, niterná přání a vlastně pravda jako taková.

Martin, 35 let, novinář: Dlouho mi trvalo, než jsem byl schopný říct, co mi při tom vadí, nebo co nechci (a pořád se to mění, protože s každou partnerkou je to jiné). Například dlouho jsem se nechtěl přiznat před partnerkou k masturbaci, až jsme si s jednou tyhle věci názorně předvedli a bylo.



Mají muži v sexu nějaká tabu?

Petr: Asi bych nešel do trojky s dalším chlapem. Ale znám i těžký heteráky, který to vyzkoušeli, takže záleží od člověka asi…

Zdeněk: Myslím, že v myšlenkách muži žádná tabu nemají (snad jsem tím neřekl, že jsme "úchylná čuňata" ). Ostatní tabu většinou určuje okolní společnost. Zkuste přesvědčit třeba takového standardního třicetiletého Makedonce ze Skopje, že homosexualita je normální... Zkuste přesvědčit svou partnerku o tom, že děvče na privátě, které pětkrát ročně navštívíte, je pro ni zcela neškodné.

Martin: Sex se dvěma ženami asi není takový problém, ale vidět v takové chvíli chlupatý mužský zadek moc na erekci nepřidá. A pak jsou individuální tabu - třeba chlapi, co mají pupík, tak jsou na něj často háklivější než ženy. Jsou i takoví, co nosí i při sexu tričko. Určitě bych měl problém s nějakými sado-maso praktikami. Měl jsem problém, když po mně jedna partnerka chtěla sex při menstruaci, to byla asi moje hranice.

Jsou techniky, úkony, praktiky, o které se muž zdráhá si říci?

Petr: Většina mužů má ráda anální sex se ženou, ale zpočátku mají problém si o to říci.

Zdeněk: Muž má často problém říci si o takovou praktiku, která by ho dle jeho mínění v očích partnerky zesměšnila (sakra, při pissingu uvidí mou pleš) či ponížila. Proto ženy málo slyší věty typu: Lásko, moc by mě vzrušovalo, kdybys mi lízala.

Zejména se jedná o praktiky týkající se jiných částí těla než jsou obecně zažité, tedy - zadeček, prsty na nohou, varlata, třísla, chodidla, ušní jamky, nosní dírky, a to zcela jinými způsoby stimulace, než je běžné: lízání zadečku a okolí (velmi erotogenní zóna), plivání slin do úst, pissing (močení - slušně přeloženo), lízání podpaží (ohromně moc zajímavá koncentrace feromonů), limitované škrcení.

Martin: Určitě jsou praktiky, které by člověk rád zkusil, ale musí být na to dva! Takže je to vždycky o vývoji vztahu a praxe a momentálních nápadech. Třeba sex na veřejnosti, to byla věc, která mě vždycky vzrušovala, zažil jsem to kdysi, ale od té doby jsem nepotkal žádnou tak odvážnou.

Jaké praktiky dráždění ze strany ženy muže nejvíce vzrušují?

Petr: Praktiky dráždění jsou poměrně omezené, spíše jde o to, kdo to dělá a jak to dělá. Velmi vzrušující je i to, dívá-li se muž na to, jak žena vzrušuje sama sebe, či oba najednou.

Zdeněk: Mluvit obecně o žebříčku kvalit erotogenních zón a praktik je komplikované. Penis a žalud a skvělý orál nakonec vždy vyhrají.

Martin: Největší šok byl, když mě jedna partnerka dráždila na bradavce a mě to vzrušovalo. Do té doby jsem to necítil, dokonce nesnášel! A potom to už nikdy takhle s nikým jiným nefungovalo. Pak mě ještě vzrušovala jedna partnerka při jízdě autem. To bylo doslova o život. Jel jsem hodně mimo předpisy a hlava se vařila jak voda v chladiči.







Jsou praktiky, které ženy s oblibou dělají v domnění, že se muži líbí, a ono to tak není?

Petr: Nemyslím si. Možná některé praktiky orálního sexu (sání, zuby...) jsou jednomu příjemné víc a jednomu méně…

Zdeněk: Osobně bych tak nazval praktiku "deep throat" (hluboké hrdlo). Dle mého názoru nuda. Jinak nejde ani tak o typ praktiky, jako spíš způsob provedení. Když dva dělají totéž, není to totéž. Mizerný orál je prostě mizerný orál.

Martin: Třeba takové to naučené halasné "vzdychání". Přirozené je buď hlasitější a nekontrolované nebo naopak jemnější a daleko víc "sexy". Velmi často se snaží o orální sex, aniž by je to bavilo.

Co ženy obvykle nedělají, a muži po tom v sexu touží?

Petr: Všeobecně se běžně nedělá piss, dráždění análu a podobně, ale většině chlapů se to líbí, nebo to chtějí zkusit. Každej chlap by taky rád zkusil sex s minimálně dvěma partnerkami, ale to je asi v normálním partnerském vztahu bez jeho ohrožení téměř nereálné.

Zdeněk: Odpovědět je jako rozmotat gordický uzel se zavázanýma očima. Některé málo křičí vzrušením, jindy zase nejsou dost "děvka"... Rozhodně je ale třeba podotknout, že muži mají docela dost rádi, když je žena aktivní. Když jste přivázán a znehybněn a "znásilněn", není nic skvělejšího.

Martin: Okamžitý sex.

Po čem muž při sexu ve skrytu duše touží a zdráhá se to i sobě přiznat?

Petr: Vše už jsem si přiznal.

Zdeněk: Že nechat si to udělat pusou a zároveň vibrátorem je fakt báječné. Protože je to prostě pravda.

Martin: Určitě v tom hraje roli taková ta povinnost, aby partnerku "uspokojil". Už dávno jsem se k tomu naučil přistupovat docela věcně, i s humorem, ale přesto ten "brouk" v hlavě bzučí.