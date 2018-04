O čem si ženy sní, jaké mají tajné erotické představy?

Zkouší někdy ženy své sexuální fantazie realizovat? Ptali jste se mimo jiné on-line sexuoložky. Podle ní existuje mnoho dvojic, které o takových představách mluví a zkouší je uskutečnit. "Ttřeba formou hry nebo alespoň náznakem," odpověděla Hana Fifková.



Sex je tématem číslo jedna - baví se o něm muži mezi sebou v hospodě, my ženy u vína, samozřejmě páry mezi sebou navzájem. Napsaly se o něm stohy knih, natočily kilometry filmů - a to nejen těch "hanbatých". Prostě sex je náš.

Kromě soukromých hovorů bývá i tématem vědeckých studií, a to ze všech myslitelných a často i nemyslitelných úhlů. Odborníky zajímá prostě všechno - statistiky, odchylky, frekvence, záliby, libůstky, motivace, preference. A proč? Protože to s nemenší radostí hltá i veřejnost. Většina z nás si s chutí přečte článek o tom, kolikrát že za týden je soulož vlastně normální, které mužské typy jsou nejvíc žádoucí a jak doopravdy dospět k orgazmu.

Vcelku neprozkoumaná ale zůstává právě oblast našich erotických představ. Což je ale zcela logické vzhledem k tomu, že záleží pouze a výhradně na ochotě a otevřenosti zpovídaných lidí.

Takže připomínka hned v úvodu: všechny výzkumy o sexuálních fantaziích jsou tak trochu "asi". Obrázek o představách těch kolem nás je tak možné si udělat hlavně prostřednictvím anonymních příspěvků na internetu a nemnoha knih, které na toto téma vyšly.

Pátrání v cizích hlavách

Možná že by vás lákalo a třeba i vzrušovalo cizí představy si přečíst, ale připadá vám to nenormální nebo nemorální. Chyba lávky. Pokud do cizích hlav nahlédnete, minimálně si potvrdíte, že nejste jediná, kdo na ně trpí. Nejenže fantazírují i ostatní, ale řeší i stejná dilemata - jako mám se s tím svěřit partnerovi, nejsem úchylná, přijdu do pekla?

Cizí představy mohou sloužit i jako inspirace pro rozvíjení těch vlastních. Opisování totiž na rozdíl od školních škamen není trestné. Možná že odkoukaná fantazie bude impulzem pro noc plnou vášní.

Takže erotické fantazie tady byly a jsou, ale není to v éře přesycenosti trhu obskurními sexuálními pomůckami nebo filmy otevřenými až na doraz přece jenom přežitek?

"Erotické fantazie jsou produktem představivosti, který slouží k navození či zvýšení sexuálního vzrušení," prohlašuje ve své knize Erotické představy žen sexuoložka Hanka Fifková. A to dokonce z několika důvodů. Jsou důležité přímo při milování, když nám skutečnost k dosažení libých pocitů prostě nestačí. Pak mohou fungovat jako urychlovač orgazmu. Také účinkují terapeuticky u těch žen, které doma nezažívají sex podle vlastních pravidel, ale přistoupily na to, že pouze plní přání svých protějšků. V představách mohou dirigovat, kdy chtějí a koho chtějí.

Nezastupitelnou roli mají při autoerotice. A když se žena rozhodne svěřit se s nimi partnerovi, můžou zrealizované v praxi okořenit naše sexuální soužití.

"Erotické fantazie si nemá cenu vyčítat. Neznamenají nevěru ani úchylku. Jenom si jimi otvíráme dvířka do komnat, které jsme třeba dosud nikdy nenavštívili. Zdaleka ne všechno, co nás vzrušuje, bychom přece toužili dělat ve skutečnosti," tvrdí Hanka Fifková.

Režie: vlastní

Muži jsou mnohem vášnivějšími diváky pornofilmů než ženy. Mají na rozdíl od nás tu výhodu, že jim ke vzrušení stačí vizuální podněty. Prostě katalog Pamely Anderson v bikinách bude na trhu vždy populárnější než Brad Pitt v plavkách. I když...

Podle nedávno zjištěného průzkumu pornografie vyvolává v ženském mozku velmi silnou reakci, i dámy sledující souložící pár se prostě vzruší. Jenže jim pornofilm připadá hloupý, protože nemá žádný anebo hodně mizerný děj. A to je kámen úrazu. Ženy totiž ke svým fantaziím potřebují příběh. A když ho nemají, soustřeďují se i na malicherné detaily. Takže zatímco partner si film prostě vychutná, nás rozčiluje, jak nepřirozeně sexy diva vypadá, představujeme si, kolik asi dala za ty krajkové nesmysly, a ještě si všimneme, že si hlavní hrdina v tom kvapu zapomněl sundat ponožky. Jenže sexy film podle našeho gusta by asi k smrti unudil naše protějšky - ledaže bychom je budily až na finále...

Navíc těch ideálních scénářů na opravdu vzrušující pecku je asi tolik jako žen samotných. A kromě samotného svádění a aktu je v nich vždy i něco navíc. Náš osobní režisér v hlavě přesně ví, která věta odstartuje vášnivou noc, co budou mít oba protagonisté na sobě a v jakém pořadí to ze sebe strhají, jaký sekt se bude pít a které tělesné nedostatky kamera zamlčí.

Vlastní video v hlavě je prostě lepší, vy vybíráte děj, osoby, obsazení, kostýmy i historickou epochu. Navíc sama sehrajete i hlavní roli a budete vypadat tak, jak jste si vždycky přála. A ještě si ho pokaždé můžete přehrát úplně jinak. A natruc třeba bez manžela...

Na férovku?

Hamletovská otázka - svěřit se, nebo nesvěřit se svými představami partnerovi? Upřímně: jak kdy. Odborníci se shodují, že podstatné je, jak otevřeně se k sobě navzájem chováte a co může vaše sdělení natropit. Mnohdy totiž sdílení fantazie může rozvinout už vyhasínající vášeň mnohaletého vztahu. Tedy pokud je aspoň trochu možné, že by ji partner mohl vyslyšet. Takže pokud vaše srdce prahne po kostýmu přísné paní s bičíkem v ruce, možná váš muž přímo zajásá a odkvačí do nejbližší prodejny bizarních hraček.

A když ne, tak aspoň víte, na čem jste. Na druhou stranu, když se mu svěříte, že by byl váš vrcholný erotický zážitek sex s Johnny Deppem, Judem Lawem a Georgem Clooneym dohromady na karibském ostrově za doprovodu živých Rolling Stones, je více než zjevné, že s tím vám váš muž opravdu nepomůže, i kdyby sebevíc chtěl. A mohl by z toho být hodně smutný.

Část představ má navíc kouzlo pouze v rovině fantazií. "Mnoho žen sní své erotické fantazie o znásilnění, pokud by se jim ale něco takového skutečně stalo, jistě by vzrušené nebyly. Byly by hrůzou bez sebe," říká sexuoložka Fifková.

Ženám se do fantazií například dost často vkrádají jejich bývalí partneři, přestože ve skutečnosti by se s nimi třeba nechtěly sejít ani ve frontě u kasy.

Ale pokud máte nějakou jasnou představu, jaké prostředí, postup nebo pomůcka by vám zaručeně přinesly kýžené blaho, zkuste to. Vyberte vhodnou chvíli, kdy se neřeší inkaso, děsný šéf ani nová vláda, a zkuste nejdřív prozkoumat terén. Přestože nechceme navádět k alkoholismu, v tomto případě krapet něčeho ostřejšího dost často pomáhá. Když bude nálada uvolněná, a to spíš víc než míň, začněte naznačovat. Třeba z toho bude prima noc. Jediným omezením je to, že při jakýchkoliv sexuálních hrátkách by měli partneři v ideálním případě dělat to, co oba chtějí, případně co jeden chce a druhému to nevadí.

"Partnerovi můžete opakovaně vysvětlit, co by se vám líbilo, ale pokud stále odmítá, nemá cenu dále naléhat," říká sexuoložka Fifková.

Cizí představy potěší

S jednoznačnými hitparádami ženských vášní je to těžké. Ale dají se vysledovat oblíbené oblasti.

Sex domácí, ale v novém: ženy si asi nejčastěji představují sex se svým partnerem, ale jinak, než probíhá obvykle, a na jiných místech. Prostě odvážněji.

"Představuji si, že mě manžel třeba unese z práce, beze slova, bez vysvětlení. Odveze mě do nějakého malého hotelu, kde bude přímo na pokoji obrovská vana plná horké a voňavé vody, pak mě svlékne a bude mi dávat povely, co mám dělat," říká na jedné z mnoha diskusích o sexu na internetu žena skrytá pod přezdívkou BelaB.

Občas si ženy také představují sex s partnerem na nějakém veřejném místě, kde hrozí, že je někdo překvapí, ať už je to kino, zkušební kabinka v obchodě nebo auto zaparkované uprostřed kruhového objezdu.

Častou představou, se kterou se svěřujeme, je i sex s jinou ženou. Je to zároveň i fantazie, které se ženy hodně bojí. Mají totiž strach, že by mohla znamenat skrytou homosexualitu. Podle expertů je však za ní skrytá spíš touha po porozumění, něžnosti a jemnosti.

S tím souvisí i další frekventovaná představa, a to sex ve třech. Zatímco muži preferují jednoznačně variantu jeden muž a dvě ženy, ženy sní o obou variantách. Na té jedné je vzrušuje právě něžnost reprezentovaná ženou ve spojení s dravou mužností. Při fantazírování o obráceném gardu je fascinuje představa, že v tu chvíli jsou ony středobodem světa a že je jim věnována maximální pozornost. Samozřejmě velmi atraktivních pánů.

Populární fantazií je i ta o dominantním muži a ženě - bezbranné oběti. Ženy sní třeba o spoutání, ponížení, strachu, bolesti a násilí. Často se tento typ představ týká sebevědomých a úspěšných žen. Rozhodně to ale neznamená, že by si takovou story doopravdy přály prožít. Spíš jen chtějí zkusit poněkud drsnější sex a pro změnu submisivní roli. Hitovkou je i sex s úplným cizincem. Tedy náhlé vzplanutí, vášeň a atraktivní bezejmenný. Muž bývá v těchto fantaziích exotický, drsný a neodolatelný a scény "režisérky" situují do neobvyklých prostředí, jako jsou kabiny v letadlech, kumbály za barem či pramice na řece.

Diagnóza: vše ok

Možná se vám ulevilo, že ta vaše představa je jen slabým odvarem některých cizích. Možná, že ta vaše překonává vše, co bylo popsáno. Ale ani to neznamená, že jste divná. Ve sféře fantazií je totiž dovoleno i to, co jinak třeba stíhá trestní zákoník.

Vždyť představy nikomu neubližují, neodvádějí cizí manžely od rodinných krbů, nepálí se při nich mosty ani nehrozí žádné ošklivé pohlavní choroby. Jsou zdravé, jsou v pořádku, jsou běžné a jsou fajn.

Ale pozor - jestliže vy sama si na žádné nepotrpíte, nezoufejte. Nejsou povinné. "Sexuální fantazie ale nejsou nutností. Rozhodně se nedá říct, že ten, kdo je nemá, nehledá či nevyužívá, není v pořádku. Erotické představy jsou možnost a příležitost," tvrdí Hanka Fifková ve své knize Erotické představy žen.



Prožila jsem svůj sen

Denisa z Opavy (34) vypráví o své uskutečněné erotické fantazii. Její jméno bylo změněno a fotografie je pouze ilustrační.

"Už dlouho mě vzrušuje jedna představa. Bloudím po chodbách starého hotelu. Ve všech pokojích jsou souložící páry. Nakonec na chodbě potkám dívku, která mě odvede do prázdného pokoje a tam se hladíme a milujeme. Asi tři roky po svatbě jsem to v intimní chvíli řekla svému manželovi. Přiznal se, že jeho snem zase je pozorovat spolu dvě ženy. Neplánovali jsme to někdy realizovat, ale pak jsme na dovolené poznali strašně milou holku a po jednom večírku v našem pokoji se to stalo. Milovaly jsme se spolu a můj manžel nás pozoroval. Bylo to to nejkrásnější, co jsem kdy zažila, ale ve všedním životě a doma už bych to neopakovala. Často na to ale s manželem vzpomínáme, jak to bylo krásné."

