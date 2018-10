Mladší o 10 let: Motorkáře kritika rozplakala, proměnili se k nepoznání

Jsou spolu čtvrt století, přesto Honza s Renatou mají harmonický vztah. Žijí na Karlovarsku a jejich společnou vášní jsou motorky. Oba však trápí přebytečná kila i výrazné vrásky v obličeji.

„Když jsem byla okolo třicítky, nestyděla jsem se s ním někam jít a on se nestyděl za mě. Dnes už je to jiné. Stydím se svlíknout do plavek, protože mám silná stehna. Mám také pytle pod očima, takže to vypadá, že jsem pořád smutná. Lidi si pořád myslím, že jsem naštvaná,“ posteskla si na začátku proměny Renata.

A dodala, že manžel má kromě vrásek trauma i ze svých zubů. I když oba jejich vzhled trápí, zatím nenašli efektivní způsob, jak na něm zapracovat. Rozhodli se proto pro razantní změnu za asistence profesionálů. „Neumíme si poradit, jak začít sportovat, jak o sebe dbát, takže to bude takový start,“ vyhodnotila Renata.

Hned ze začátku je čekala těžká zkouška. V obchodním centru je hodnotili náhodní kolemjdoucí. Nic lichotivého to nebylo. Renata jim připadala stará a unavená, o Honzovi se jedna paní dokonce vyjádřila, že by se za něho styděla, pokud by to byl její partner. Společně se však ujistili, že to zvládnou a rozloučili se. Proměnou, kterou moderovala zpěvačka Monika Absolonová, si totiž procházel každý zvlášť.

První den oba čekala vstupní vyšetření. U Honzy nebyly lékařské výsledky nikterak povzbudivé. Přes břicho měl více než 160 centimetrů, velké množství viscerálního tuku, riziko infarktu tak u něj bylo velmi vysoké. Renatiny výsledky nebyly naštěstí tak alarmují. Od výživového poradce Pavla Suchánka dostala jídelníček, díky kterému by měla zhubnou.



Oba se postupně učili, jak změnit stravovací návyky a efektivně se hýbat. Renata si uvědomovala, že bude těžké skloubit přípravu zdravých jídel se sportovními aktivitami a péčí o rodinu. Tvrdila však, že to zvládne.

Nové zuby, nový život

Honza snášel změnu o něco hůře. Se ženou bývá takřka neustále a už první noc ji postrádal. Navíc se styděl za zubní náhradu. Doma si ji při jídle vyndavá, ve společnosti je mu to trapné. Návštěva stomatologa tak pro něho byla jako splnění snu. „První pocit byl, jako bych byl znovuzrozený. Jako kdyby mi znovu narostly zuby,“ zářil Honza po zákroku. A to ještě netušil, že návštěvu zubaře si předtím odbyla i Renata, která dostala zbrusu nové zubní implantáty.

Renata si odloučení užívala podstatně více, měla za sebou lekci airjógy i workshop výroby šperků z řetízků, korálků a kamínků. Na řadu přišlo i pilotování letadla. „Já jsem ještě ani neletěla a teď budu řídit,“ smála se nadšeně.

Pak přišel na řadu první chirurgický zákrok. „Obličej vezmeme komplexně. To znamená, že jí uděláme facelift a necklift, vypnutí kůže v obličeji a krku s odstraněním přebytku. Uděláme jí závěs s obočím, protože ho má hodně pokleslé. Operaci horních i dolních víček, tedy odstranění kožních i tukových nadbytků,“ popisuje primář kliniky Yes Visage Martin Molitor.

Mezitím šel Honza na návštěvu do muzea hraček a vybral tam dárek pro Renatu k svátku. Na sobě měl zbrusu nový sestřih a za sebou návštěvu zoo, kde se učil, jak se vypořádat se fobií z hadů. Může za ni špatný zážitek. Jeho kamarád mu nečekaně dal hada za krk a had se mu podíval zpříma do očí. Lektorka však odvedla velký kus práce a Honzu strach pomalu opustil.

Honza: Bojím se, že mě nevzbudí

Další zkouška odvahy ho čekala záhy. Byla řada na něm, aby šel na operační stůl. Svěřil se, že už v celkové anestezii byl, když mu operovali nádor na játrech. Přesto s ním cloumaly silné emoce a strach. „Bojím se toho, že mě nevzbudí. Že se s Renatou nemůžu ani rozloučit, kdyby se se mnou něco stalo,“ strachoval se v slzách Honza.

Liposukce břicha i úprava očních víček dobře dopadla. Z břicha lékaři odsáli přebytek tuku, který měl hmotnost 315 gramů. Z horních víček i z dolních odstranili nadbytečnou kůži. „Zákrok jsme zakončili liposukcí podbradku,“ hodnotí standardní průběh operace plastický chirurg Martin Molitor.

Renata měla čas na přemýšlení o svém vzhledu i partnerském vztahu. „Když tady mám tolik času, tak cvičím, chodím na procházky. Mám za sebou větší depresi. Jsem na všechno sama, manžel mi nepomáhá. Honza je takový neochotný, což mě tedy hrozně mrzí. Přijde, lehne na gauč a kouká na televizi. To bych ráda změnila,“ popisovala a absolvovala další zákrok, díky kterému se zbavila nemocných křečových žil.

Její manžel si to uvědomuje. „Renatě doma pomáhám většinou jen s nákupem, jinak málo. Jsem si tak zvykl. Renata mě rozmazlila. Zkusíme to změnit. Myslím, že jí to vadí,“ zamyslel se nad sebou Honza.



Renata vyměnila šatník

Následovala konzultace se stylistkou ohledně Renatina šatníku. Měl by v něm zůstat sportovní styl, ale více se v něm objevit společenské oblečení. „Renata dělá jednu zásadní chybu, nemá se tak úplně ráda a podle toho se obléká. Já se pokusím docílit toho, aby nejen vypadala dobře, ale i se tak cítila. Renata by se měla naučit zvýrazňovat pas, nosit věci do véčka nebo lodičkové výstřihy, které jí moc sluší. Velkým přáním Renaty je být sexy, když jezdí s manželem na motorce, tak jí to splníme,“ pustila se do díla Gábina Koutská.

Renatu dále čekalo zvednutí koutků a vyplnění vrásek, estetická dermatoložka Hana Plachá přidala i injekční lipolýzu, díky které zbaví Renatina stehna nadbytečného tuku. „Musíte však i vy vyvinout snahu, protože abych si lehla a čekala, že zhubnu sama od sebe, toho byste si pak ani nevážila,“ upozornila lékařka Renatu, že musí pokračovat v pravidelném cvičení a redukčním jídelníčku.

A na závěr nastal čas na nový účes. „Renata se bála tmavší barvy, nicméně já jsem jí tmavší zvolila právě z důvodů, abych zvýraznila její obličej. Bude mít jak barvu, tak střih víc chic, bude působit výraznějším dojmem a veseleji,“ říká kadeřnice Diana Kratochvílová.

Ani Honza nebyl ochuzen o profesionální rady ohledně výběru vhodných módních kousků. A péči si velmi užíval. „Honza mě překvapil, protože já jsem si pro něho připravil věci, který jsou hodně pro mladé lidi. Ono to není o tom, kolik ti je let, ale jak se cítíš. Honza je motorkář, tak má tu duši takovou mladší a uvolněnější,“ popisuje stylista Filip Staněk.

Nové brýle po 20 letech

Tělo i vlasy byly hotové, zbývalo doladit obličej. „Panu Honzovi nejprve změkčíme pleť a odstraníme mu černé tečky, které má na tvářích. Všechny vrásky vyplníme. Měly by být určitě o polovinu menší. Na závěr mu začistíme nerovnosti na kůži laserem,“ popisuje estetická dermatoložka Tereza Gabryšová. Jakmile je pleť ošetřena, ujme se Honzy optometristka a pomůže s výběrem nových brýlí. Ty staré nosil 20 let.

Zbývalo ohodnotit výsledek měsíčního úsilí manželů a profesionálů, kteří s proměnou pomáhali. „Renata se zbavila dvou a půl kila tělesného tuku, aniž by přišla o svalovou hmotu. Z mého pohledu došla k jednoznačnému zlepšení zdravotního stavu a zlepšení metabolického věku. Znamená to, že jste omládla a mohu vám gratulovat,“ chválí výživový poradce Pavel Suchánek.

„Obrovský pokles v nitrobřišním tuku je skvělá zpráva. Pro vaše zdraví velmi dobrý výsledek. Všechno ostatní je ovlivněné tím, co jste podstoupil. Je tam plastická operace, ne vždy se vám podařilo dojídat to, co jste měl a ne vždy se vám podařilo splnit pohybovou aktivitu, takže výsledek mohl být lepší, na druhou stranu není vůbec špatný. Pro své zdraví jste udělal velký kus práce,“ znělo od Pavla Suchánka na adresu Honzy.

Nastal i dlouho očekávaný okamžik, kdy se manželé poprvé od začátku proměny uviděli. „Renata mi hodně chybí, moc, pak si možná budeme vzácnější ještě víc. Ty pocity se nedají vyjádřit někdy, co já k ní cítím. Nejvíc mi chybí to, že se jí nemohu dotknout, obejmout, dát jí pusu. Těším se, jak bude vypadat, že budeme chodit do společnosti, jak jsme chodívali dřív,“ nemohl se dočkat Honza.

„Můj manžel pro mě znamená úplně všechno, jsme spolu 25 let, a tak se vzájemně doplňujeme, že si nedokážu představit být bez něj. Hlavně bych chtěla, aby se on cítil dobře. Miluji ho a jsem spokojená,“ shrnula své pocity Renata.

Když se Honza na konci proměny podíval do zrcadla, bylo patrné, jak mu narostlo sebevědomí. Svému starému já dal pěstí. Doslova. Odnesla to však jen maketa jeho postavy před proměnou. Zato Renata nemohla svému novému já vůbec věřit. „To není možný, já jsem úplně někdo jiný. To je super. Strašně jsem omládla,“ rozdýchávala výsledek proměny a měla slzy v očích.



„Chtěla bych zůstat u stravy a cvičit, ještě více zhubnout, proto bych chtěla, aby mi rodina pomohla. Hlavně Honza, aby neležel na gauči,“ vyslovila své přání Renata. „Začnu pomáhat a začnu víc chodit s pejskem na procházky,“ souhlasil Honza.