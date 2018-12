O 10 let mladší: Tragédie v dospívání Petru zničila, chce nový restart

Život se s Petrou (35) vůbec nemazlil. V dětství jí při nehodě na motorce umřel tatínek a jeho smrt fatálně poznamenala osud celé rodiny. Matka Petry se totiž rozhodla vyřešit situaci tak, že odletěla do Ameriky s novým přítelem. Tehdy dospívající dceru a jejího mladšího bratra nechala doma.

Dívka starost o domácnost, péči o bratra a studium na střední umělecké škole zvládnout nedokázala. Navíc zjistila, že je těhotná, a musela školu přerušit.

„Když se mamča vrátila, tak mi přišlo strašně divné říkat jí mami. Nešlo mi to. Do dneška je to divné,“ popisuje pošramocené vztahy Petra, ze které těžké dospívání udělalo tvrdou a nekompromisní ženu a matku.

„Jsem náročná a přísná, protože to musí fungovat. Nechci, aby moje děti v životě dělaly chyby, které jsem dělala já,“ říká Petra o výchově Dominika a Šárky.

Kromě péče o děti a pracovních povinností přibyly Petře před nedávnem také povinnosti studijní. Rozhodla se dodělat si maturitu a nastoupila do prvního ročníku obchodní akademie. „Strašně se stydím, když se někde zeptají na vzdělání a já řeknu základní,“ vysvětluje, proč se po sedmnácti letech vrátila opět do školních lavic. Aby vedle svých spolužáků nevypadala staře a strhaně, přihlásila se do televizní proměny. Slibuje si od ní mladistvý a atraktivnější vzhled.

„Udělám všechno, co je v mých možnostech a silách, abych se odpíchla a mohla žít tak, jak, jsem měla už dávno,“ slibuje si Petra.

První střet s realitou pro ni však moc dobře nedopadl. Přísná porota v obchodním centrum tipuje její věk na 43 let a myslí si, že vykonává profesi uklízečky nebo prodavačky.

„Já vím o sobě své, takže mě jen tak někdo nedostane. Vypadat líp bude jen třešinka na dortu. Naučila jsem se držet. Ženská se vždycky naučí držet,“ reagovala na kritiku chvilku předtím, než se svěřila do péče garantům proměny, estetické dermatoložce Tereze Gabryšové a stomatologovi Alexanderu Schillovi.

Tělesné měření dopadlo pro Petru poměrně dobře. Výživový poradce doporučil nastavit pravidelnost v jídle, aby se snížilo množství vnitrobřišního tuku, navýšila svalová hmota a zrychlil metabolismus. Zato cvičení v posilovně už tak hladký průběh nemělo. Petra chtěla mít vše hned hotové a pořádně se nedokázala soustředit na jednotlivé cviky.

Věk a problémy s koncentrací se podepisují také na Petřině studiu. Věci se jí neučí zdaleka tak snadno jako jejím spolužákům. Občas ji zrazuje paměť, přesto se nevzdává a je rozhodnutá studium dokončit za každou cenu. „Nechci někde dělat hlupáka. Nejsem ten typ člověka. Myslím, že mám na víc. Nesmířím se s tím, že bych byla jako podřadná síla.“

Mnohem příjemnějším zážitkem byla pro Petru návštěva výtvarného ateliéru, kde zkoušela malovat vlastní duši. Donutilo ji to zároveň přemýšlet nad vlastním životem. „Původně jsem studovala počítačovou grafiku, takže by mě bavilo vymýšlet reklamy a podobné věci. Kdybych školu dodělala, byla bych jinde a určitě bych neměla děti.“

Petra se snaží si traumatické dospívání nepřipouštět, přiznává však, že si čas od času z lítosti popláče, když u toho nikdo není. „Občas, když to přijde, si povídám i s taťkou. Třeba mu říkám, co jsem dokázala. Ani z jedné třetiny nejsem to, co chtěl, abych byla,“ svěřila se Petra slzami v očích.

Konečně přichází na řadu první vytoužená proměna a Petra se vydává na kliniku plastické chirurgie, kde podstoupí liposukci břicha. Zákrok samotný proběhl bez komplikací, ale následná rekonvalescence dává Petře zabrat. Špatně se jí usíná, jelikož nemůže ležet ve své oblíbené poloze na břiše. Bolesti má, i když si sedá. To však ještě netuší, že ji to nejhorší čeká hned vzápětí.

Další den vedou Petřiny kroky do stomatologické ordinace, kde místo zubní náhrady dostane zubní implantáty. I když se snaží tvářit statečně, dohnal ji strach a na zubařském křesle se celá rozklepe. Vše se nakonec podaří zvládnou a Petra odchází s novým, vylepšeným úsměvem. „Doufám, že všechno dopadne dobře, jak jsem si to vysnila. A všichni si sednou na pr..l,“ přeje si.

Na řadu přichází vylepšení obličejových partií, do kterých se vryly starosti a stres. Dermatoložky provedly botox, vyplnily vrásky kolem úst a provedly lifting, který pomohl nadzvednout povislé tváře. Následovaly další bezesné noci, během kterých se potýkala s bolestí.

Jako odměna za předchozí útrapy ji nadcházející den čekala stylistka Gabriela Koutská, ta měla před sebou náročný úkol. Oživit Petřin šatník barvami a přidat na ženskosti. Jenomže Petra se v elegantních modelech zdůrazňující křivky cítila nesvá a dokonce se svěřila, že na sobě nikdy v životě neměla společenské šaty. „Připadám si jak nanynka, už mi chybí jenom vidle,“ nechala se dokonce slyšet.

Daleko více než zkoušení oblečení bavila Petru návštěva krokodýlí zoo, kam se posléze vydala a kde si vyzkoušela krmení dravých kajmanů.

Také péči v kadeřnickém salonu si Petra užila. I když má na první pohled husté a silné vlasy, bylo potřeba odstranit nánosy starých barev, dodat jim hydrataci a udělat střih, který účes odlehčí.

Těsně před velkým finále čekala Petru a moderátorku Moniku návštěva u herečky a sportovní specialistky Zorky Jandové, aby si vyzkoušely umění čchi kung. Tedy cvičení, které se zabývá prací s energií, odstraňuje stres a uvádí do rovnováhy. „Určitě jste člověk, který myslí více na druhé než na sebe. A možná, že ta nerovnováha způsobuje některé trable ve vašem životě,“ dozvěděla se Petra od specialistky.

„Já nad sebou nepřemýšlím. Myslím si, že když budou kolem mě spokojení, že já budu taky spokojená,“ souhlasila Petra, aby se vzápětí dozvěděla, že by upřednostňovat měla především sebe.



Skvěle si ovšem Petra vedla v dodržování dietního režimu, díky němuž přišla o 15 procent vnitrobřišního tuku a navýšila svalovou hmotu.

Na konci pořadu jindy výřečná žena nemohla úžasem a dojetím ani mluvit. Proměnu ocenili i náhodně vybraní kolemjdoucí v obchodním centru. Mysleli si, že by Petra mohla dělat manažerku a že jí bude něco okolo 28 let.

K úplné spokojenosti už Petře chyběli pouze její blízcí. Zvědavá byla zejména na matčinu reakci. Zatímco syn Dominik a dcera Šárka přijeli Petru do televizního studia podpořit, matky se nedočkala.

„Babička mámě závidí,“ vyjádřil se Dominik. A jeho sestra ho doplňuje. „Je hnusný, jak se zachovala, že nepřijede. Babička je sobecká.“

Také na Šárce je vidět obrovské zklamání, i přestože se to snaží za každou cenu zamaskovat. „Nebyla u důležitějších věcí. Tohle je proti tomu maličkost.“