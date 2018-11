O 10 let mladší: Proměnu odmítané babičky málem zmařil alkohol

Dvaapadesátiletý Honza šel do proměny především kvůli své partnerce Kataríně, která je o dva roky starší. On sám je rozvedený a se svými dvěma syny se pravidelně vídá. Zato dcera divoké a společenské Kataríny se svou matkou přerušila vazby a nedovolí jí ani stýkat se s dvěma vnoučaty.



„Dlouho jsem byla nezodpovědná,“ přiznala Katarína s tím, že právě zodpovědnost na Honzovi velmi obdivuje. On přiznal, že s partnerkou ho drží jednoznačně sex.



„Honza se za mě stydí, že mám na zádech tetování,“ postěžovala si Katarína, která k vulgární dekoraci své pokožky přišla na jednom z divokých mejdanů, kterých absolvovala bezpočet.

„Mrzí ji, že se nevidí s vnoučaty,“ řekl o Kataríně Honza. „Já věřím, že babičkou by se mohla stát, ale stejně zůstane tou divoženkou.“

Když přišla na řadu vitrína v obchodním centru, kolemjdoucí tipovali Honzu až na 61 let a soudili, že o sebe moc nedbá. Ještě přísnější byli k jeho přítelkyni. Kataríně hádali až 68 let a předpokládali, že je nezaměstnaná, nebo žije bouřlivým nočním životem a ráda si přihne.

To se koneckonců potvrdilo i ve studiu, kde měla Katarína problémy s artikulací. Moniku Absolonovou její stav nepotěšil a sdělila jí, že pokud bude i nadále pít, nebude možné jí provést žádnou plastickou operaci. „Nesmíte jíst, pít, kouřit.“ vyjmenovala. „V pořádku, to podstoupím,“ slibovala Katarína.

„Budeme doufat,“ dodal její partner.

Honza před proměnou

Proměna Honzy: cvičení, zubař i vaření piva

Garanty Honzovy proměny se stali doktor Petr Baláž, cévní a transplantační chirurg, a stylista Filip Vaněk. A jaké bylo jeho největší přání? Odstranit křečové žíly a zbavit se brýlí.



Na úvodním měření se Honza dozvěděl, že bude muset začít pravidelně jíst. Dosud jedl a pil, jen když pocítil hlad nebo žízeň. Byl si také zacvičit s fitness trenérkou Veronikou Tichou, která pro štíhlého padesátníka zvolila silový trénink. Honzovi se lekce moc líbila a slíbil, že se bude posilování věnovat i v budoucnosti.



Jako všichni proměňovaní, i on se vypravil k zubaři, kde podstoupil výměnu můstku a celkové ošetření chrupu. Došlo také na zábavu, tedy kurz vaření piva.



Ačkoliv Honza doufal, že si Katarína proměnu užívá, projevil také obavy, jestli vydrží dva týdny bez alkoholu. „Když to nedá, tak spolu asi dlouho nebudeme,“ dodal.



Honzovi se sice vulgární partnerčino tetování nelíbí, ale sám se ve dvaapadesáti letech rozhodl pro změnu. „Bude se to líbit Kátě?,“ zeptala se ho Monika Absolonová. „Nevím, ale kvůli ní bych to určitě nedělal,“ odpověděl Honza s tím, že by se dal tetovat jen kvůli sobě. A také se tak stalo – na hruď si nechal vytetovat lví pařát, protože právě v tomto znamení se narodil.



Stýskání i operace

„Začíná mi být po tobě docela smutno. A jsem zvědavý, jakou mi z tebe udělají princezničku,“ nahrál Honza pro Katarínu vzkaz na kameru. „Nepotřebuju u tebe žádný velký změny. Mně stačí, když tam budeš mít srdíčko. A dáš se dohromady.“



Jako první čekala Honzu operace křečových žil a poté operace horních víček. Nejen z estetických důvodů, ale také proto, že se zbaví pocitu únavy a tlaku na oči.



Co se týkalo Honzova šatníku, rozhodl se stylista Filip Vaněk pro sportovně elegantní proměnu. „Honza má konfekční figuru. Je štíhlý, byť má trošku bříško z piva, ale má takový metabolismus, že když si dá pár sklapovaček, tak je to pryč,“ uvedl stylista. „Takže je pro něj snadné vybírat oblečení a bude to i impuls, aby se o sebe lépe staral.“



Po zahojení víček absolvoval Honza zákrok, který ho zbavil brýlí na dálku i na blízko. Protože se tato vada obtížně odstraňuje laserem, přistoupili lékaři k transplantaci čočky. Měl by tak vidět jako ve dvaceti letech.



Když se nový Honza ukázal Monice a svým garantům, nešetřili superlativy. „Ne, tak to není možný. Vám to hrozně sluší,“ uvítala ho moderátorka pořadu. Při pohledu do zrcadla se zarazil i sám Honza. A dokonce byl i trochu dojatý. Také ve vitríně ho kolemjdoucí ohodnotili jinak než minule. Tipovali mu maximálně 45 let.

Honza před proměnou Honza po proměně

Proměna Kataríny: jiná životospráva a stop alkoholu

Garanty změny čtyřiapadesátileté ženy byli estetická dermatoložka doktorka Lucie Rajská a módní návrhář a stylista Osmany Laffita. Co by si oni sami přáli na Kataríně změnit? Dermatoložka si dala za cíl vylepšit její pleť a Osmany Laffita oznámil, že z ní bude krásná labuť.



Katarína před proměnou

Začátek však příliš povedený nebyl. Rovnou ze studia putovala Katarína na odběr krve, aby se zjistilo, jestli má v sobě alkohol nebo drogy. Ještě večer měla 1,5 promile alkoholu. „Mrzí mě to a Honza je nazlobenej,“ přiznala.



Další den dorazila Katarína na tělesné měření střízlivá a dozvěděla se, že potřebuje přidat svaly a trochu ubrat tuk. Její metabolický věk 61 let ji šokoval.



Sama měla v plánu díky proměně omládnout. „Jsem starší, i když jenom o dva roky, ale on nestárne. Je v něčem dokonalý,“ řekla o svém příteli. Na první pohled působila Katarína jako drsná žena, ale jak přišla řeč na vnoučata, tak se rozplakala. „Dcera je jak diktátor,“ postěžovala si.



Katarína přiznala, že dříve ráda cvičila a pohyb jí chybí. „Cvičení je jako droga,“ dodala a pak se svěřila do péče trenéra Ladislava Jenšíka. Ten Kataríně doporučil spíš zpevňovat postavu a kladl důraz na pravidelnost.



I další dny se Katarína držela a vyhýbala se alkoholu. Také ona navštívila zubaře, který vyměnil výplně a vybělil zuby tak, aby měla hezčí úsměv.



Na klinice plastické chirurgie, od které si hodně slibovala, se ovšem Katarína dozvěděla špatnou zprávu. „Prostudovali jsme si vaše předoperační vyšetření a toho času by byl zákrok velice riskantní,“ sdělil jí primář Martin Molitor. „Ale méně invazivní výkony jako výplně ohroženy nejsou.“



S tetováním na zádech se bohužel také nic dělat nedalo, protože by šlo rovněž o velký zákrok. Tak se alespoň garantka Lucie Rajská pustila do zákroku, který měl pozvednout tkáň obličeje.

Jenže ačkoliv se Katarína snažila být silná, dostala se do panického stavu a dál to nešlo. Nesnesla už ani vpich. Byla tak psychicky na dně, že se odmítla vrátit do apartmánu a raději zůstala na klinice, kde měla veškerou péči.



Tetování, šaty i nový účes

Když nešlo tetování odstranit operačně, dostala produkce jiný nápad. Pět tatérů předložilo pět návrhů, jak její „kérku“ zamaskovat. A Katarína si vybrala mandalu.



Poté ji čekalo setkání s Osmany Laffitou, který pro ni připravil sportovnější modely i trochu klasiky a elegance. „Aby rozuměla, co jí sluší a co jí nesluší. Co si má koupit a co ne,“ vysvětlil návrhář.

Svým vlasům Kateřina moc péče nedopřávala. Barvila si je i stříhala sama. A výrazná červená barva jí podle vlasové stylistky úplně nesvědčila. Dělala ji starší a unavenější.



Při závěrečném měření se ukázalo, že lepší životospráva Kataríně prospěla. Její metabolický věk poklesl z 61 na 51 let.



Pro závěrečné odhalení pro ni Osmany Laffita vybral vypasované modré šaty s velkým dekoltem doplněné červenými lodičkami a kabelkou. Nový střih a barva vlasů také udělaly hodně, stejně jako make-up.



„Vy jste Katarína?,“ ptala se jí překvapeně Monika. „Já mám pocit, že přišla jiná žena, než jsme měli v tom prvním studiu.“



Katarína před proměnou Katarína po proměně

Také Katarína měla radost. „Cítím se jako znovuzrozená. Je to jiné. A už bych se ráda viděla,“ dodala netrpělivě. „No jejej,“ udiveně vyhrkla, když se spatřila v zrcadle. „To je barvička, to je krásný,“ prohlížela si své vlasy i outfit. „Jsem to vůbec já?“



Ačkoliv nemohla podstoupit žádné zásadní zákroky nebo procedury, Katarína se proměnila a stala se z ní jiná žena. Abstinence, zdravá strava, nový styling a účes – to všechno mělo svůj smysl.



I ve vitríně si vyslechla jiné hodnocení. „Vypadá šmrncovně, skvěle.“ „Řekl bych tak 45 let,“ „Za paní se určitě chlapi můžou otáčet.“



Katarína po proměně navrhla figurínu „staré“ Kataríny spálit.

A jakou Katarínu chtěl vidět její partner Honza? Podle svých slov stál hlavně o změnu jejího chování. Když ji však viděl scházet ze schodů, určitě se mu líbila mnohem víc, než když ji viděl naposled.



„Jsi to ty?,“ ptala se proměněného Honzy Katarína. „Ty jsi pro mě nová Káťa,“ vydechl Honza.