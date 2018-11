O 10 let mladší: Přece nesklouznu zpátky, kdy jsem byla vyžraná kisna

„Byla to pro mě výzva a chtěla jsem změnit svůj život, proto jsem se přihlásila,“ vysvětlila Drahomíra (34), která měla mindráky hlavně kvůli kilogramům navíc. Špatný vztah ke svému tělu získala v minulém manželství. „Nebyla žádná láska, žádná něha, takže jsem upadala do depresí a sebevědomí šlo dolů,“ řekla.

Po rozvodu ji potkalo štěstí v podobě Martina, který se jí stal velkou oporou i skvělým náhradním tatínkem pro dva syny z prvního manželství. A ačkoliv ji nový životní partner ujišťoval, že je pro něj dokonalá, tak ona to viděla jinak.

Nejvíc nespokojená byla s břichem, pozadím, stehny a prsy. Protože prodělala několik operací, měla jizvy na břiše a trápily ji bolesti vyvolané srůsty, takže ani nemohla cvičit.

„Život se s ní moc nepáral,“ řekl o Dádě její kamarád Martin. „A tohle by mohla být náplast na ty bolesti, které prožila,“ mínil o její účasti v pořadu, která byla příslibem velké změny.

Ve vitríně v obchodním centru si oba vyslechli krutou pravdu. „Myslím si, že slečna má velký boky a velkej zadek. Působí tak nějak unaveně, jako že nemá čas se upravit. Nestará se o sebe,“ řekli kolemjdoucí o Drahomíře, které tipovali 45 až 48 let.

„Na ten věk se někdy cítím, to je pravda,“ přiznala mladá maminka. „Utahaná jsem z dětí, takže s tím souhlasím. Pětačtyřicet, čtyřicet mi tipujou pravidelně.“



Kamarádi Drahomíra a Tomáš před proměnou

Ani Tomášovi (28), kterého před nedávnem sebral odchod přítele, nebylo za sklem příjemně. „Cítil jsem se docela trapně, když lidi chodili kolem a čuměli s vypoulenejma očima,“ popsal. A co o něm říkali? „Určitě bych mu zkrátila vousy. Má málo vlasů. Trošku ta pleš, možná by se mu hodila holá hlava. Rozhodně ty vousy pryč a pak ty brýle.“ Tipovali mu 40 až 45 let.



Drahomíra a její proměna

Partnery životní změny mladé maminky byli plastický chirurg Martin Tománek a stylista Filip Vaněk. A nejnepříjemnější zážitek čekal mladou ženu hned první den. Na návštěvě u výživového specialisty se dozvěděla, že vzhledem k množství břišního a tělesného tuku jí vychází metabolický věk na 105 let. A s tím souvisí i vysoké riziko cukrovky a nádorových onemocnění. Domů tedy odešla s doporučením více se hýbat, i když má různá omezení, a dodržovat stanovený jídelníček.

Drahomíra před proměnou

„Strašně lidí mě odsoudí: ježiš, ta je tlustá, ta je neupravená, ale oni neví, jakou mám minulost,“ postěžovala si Drahomíra. „Neví, že jsem byla nemocná, že mám omezení a nemůžu cvičit.“ Promluvila také o nejhorším zážitku svého života, kdy byla krátce po rozvodu brutálně přepadena. „Hodně mi pomohla sestra a Martin,“ dodala. „Ale lidi mají daleko horší osudy.“



Na setkání s trenérkou se Drahomíra dozvěděla, že má chodit hlavně na procházky a venku s dětmi se věnovat posilování i protahování, které zlepší držení těla a pomůže zpevnit hluboký svalový korzet.

„Bylo to parádní, užila jsem si to,“ radovala se Drahomíra. „I když koleno bolelo a bylo to náročný. Ale myslím, že to náročný teprve bude.“

A aby pro ni odloučení od rodiny i přátel bylo o něco příjemnější, dostala adrenalinový dárek - svezení na čtyřkolce. „Já nemám ráda vůni benzínu, já miluju vůni benzínu,“ smála se nadšeně Dáda. „Asi jsem měla být chlap. Odmala jsem jezdila se strejdou. On závodil, takže já jsem tělem i duší automobilová.“

Zatoužila také podívat se do zákulisí televizní práce, kde se potkala i s moderátorkou Terezou Pergnerovou a zkusila si číst zprávy. „Je to masakr, nechtěla bych to dělat ani za nic,“ řekla pak o práci v televizi.

Lehčí o pět a půl kila tuku

Návštěvy zubaře se Drahomíra bála, ale všechno dobře dopadlo. A pak už následovala vysněná plastická chirurgie. „Je toho dost, co by se dalo,“ uvedl plastický chirurg před tím, než se pustil do liposukce, během které Dádě odsál pět a půl kilogramu tuku.

Následovala operace břicha a očních víček. Ta šla rychle a pacientka ji dobře snášela, tak se lékaři rozhodli splnit Drahomíře přání a vylepšit jí i prsa. „My v tuto chvíli děláme útlý pas a ňadra dmoucí,“ recitoval operatér text z divadelní hry Járy Cimrmana.

Ačkoliv Dádě se postupně plnil sen, bylo pro ni odloučení od rodiny dlouhé a kromě dětí jí chybělo Martinovo: miluju tě a jsi nejkrásnější ženská, kterou na světě mám. „Toho si vážím nejvíc, protože já se vidím jinak a on mě zbožňuje takovou, jaká jsem,“ dodala Drahomíra.

Třešničkou na dortu její proměny byl laserový peeling pro projasnění a vyčištění pokožky obličeje. A pak už byl čas na změnu šatníku. I když má Dáda menší postavu, doporučil jí Filip Vaněk delší outfitiy, které je dobré doplnit podpatky. „Na šaty člověk nemusí být hubenej,“ vysvětlil. „Když už ta postava má ženský tvary, tak je dobrý je ukázat a prodat.“ Poradil také Drahomíře nosit menší kabelky, které mohutnější postavu odlehčí.

Dalším krokem k nové Dádě byla návštěva hair stylistky, která se rozhodla trochu jí zkrátit střih a navrhla světlejší odstín vlasů. To ale zatím Drahomíra neviděla a přemýšlela o tom, že se chce k lepšímu měnit i dál. „Když už do něčeho jdu a podstoupím bolest, tak přece nesklouznu zpátky tam, kde jsem byla ta vyžraná kisna,“ prohlásila.

Po proměně se cítila mnohem lépe. I výživový specialista se radoval - její metabolický věk poklesl o 13 let. „Psychicky jsem úplně jinde, nabírám sebevědomí,“ dodala Dáda, kterou už čekalo jen velké finále.

Svěží kočka

Monika Absolonová i garanti proměny nemohli z Drahomíry spustit oči. „Vy jste ale nesmírně krásná,“ zvolala moderátorka. „Omládla, svěží kočka,“ radoval se stylista Filip Vaněk a plastický chirurg Martin Tománek dodal: „Jiskra v oku, úplně jiná vizáž.“ „Ještě jsem se neviděla, ale cítím se skvěle,“ potvrdila Dáda a přistoupila k zrcadlu. Do něj pak nevěřícně koukala: „Ježišmarja, to nejsem já!“

Drahomíra před proměnou Drahomíra po proměně

Když se pak postavila do vitríny, hlasy kolemjdoucích nebyly tak kritické. Lidé ji tipovali na 29 let. „Vypadá docela mladě. Působí na mě hezky, mile, sebevědomě, svěže. Moc jí to sluší, je to kočka.“



Tomáš a jeho proměna

Osmadvacetiletý mladý muž trpěl mindráky a tím největším byly řídnoucí vlasy. „O jejich transplantaci si můžu nechat jen zdát,“ povzdychl si. Velkou ránou v jeho životě byl rozchod s přítelem. Tomáš přesto pořád doufal, že se k němu Karel vrátí.

Do parády si Tomáše vzal tým, jehož členy byli trenér Ladislav Jenšík a lékařka plastické chirurgie Eva Dřevínková.

Tomáš před proměnou

Už první den, kdy se Tomáš vydal za výživovým specialistou a absolvoval měření, ukázal, že je co zlepšovat. Tomáš měl málo svalové hmoty, a tak byla rychlost metabolismu na úrovní čtyřicetiletého muže. Pak se vydal na trénink. „Tomáš chce zmužnět, tak bychom do něj měli nějakou tu sílu dostat,“ uvedl trenér Láďa a naordinoval Tomášovi cviky na rozvoj trojúhelníku, který tvoří širší ramena a štíhlý pas a boky. „Tomáš mě hodně překvapil,“ dodal trenér. „Maká, je to dříč.“



Pak už na Tomáše čekal první zákrok - laserová operace na odstranění dioptrií. Vidění by se podle lékařky mělo vylepšit už za tři až čtyři hodiny a druhý den by už měl Tomáš vidět perfektně.

Sbohem, vysoké čelo!

Další procedurou, kterou mladý muž absolvoval, byla transplantace vlasů na temeni a nad čelem, která by mu měla vrátit ztracené sebevědomí. Výsledek operace bude ovšem naplno viditelný až po roce. Kromě toho Tomáš podstoupil i operaci horních víček, kde měl přebytek kůže.

Dermatoložka také vyplnila jizvičky na čele kyselinou hylauronovou a zánětlivé projevy na zádech zklidnila cévním laserem. Rozhodla se také pro laserovou depilaci zad.

„Tomáš je pěkný chlap, má krásnou postavu, ale nevěří si,“ prohlásila pak stylistka Gabriela Koutská. „Může si dovolit si s módou hrát a vžít se do jakékoliv role, jaká ho napadne.“ Na nový šatník se Tomáš těšil. „Každým dnem se cítím lépe a dnešek to neskutečně povznesl, moc jsem si to užil,“ ohodnotil setkání se stylistkou. Následovala také úprava vousů, aby vypadaly upraveně a podpořily tvar hlavy.

Jiskra v oku

Jako amatérský zpěvák pak Tomáš dostal příležitost nahrát si ve studiu vlastní píseň, kterou věnoval bývalému příteli Karlovi.

A pak už nadešel den D. „Vypadá na dvacet,“ ohodnotila Tomášův nový look Monika. „Na mě svítí taková zdravá sebejistota. Je to lev salonů,“ dodal trenér Ladislav Jenšík a lékařka Eva Dřevínková o Tomášovi řekla, že má v oku jiskru, která svědčí o tom, že je šťastný a spokojený.

Tomáš před proměnou Tomáš po proměně

Pohled do zrcadla Tomáše nadchnul. „Vidim svoje oči, větší oči, to je úžasný! Vlasy porostou. Skvělý, skvělý! Já jsem hodně spokojenej.“ A líbil se i kolemjdoucím v obchodním centru, kde mu tipovali 28 let. „Vypadá fakt sexy a skvěle, sympaticky. Ano, líbí se mi.“



Když Tomáš poprvé spatřil svoji kamarádku, nevěřil svým očím. „Já jsem myslel, že ti dám nádhernou kytici, ale ta je ve srovnání s tebou úplnej hnus,“ přivítal emotivně Dádu, kterou ani její děti nemohly poznat. „Mami, jsi krásná,“ vydechl ten mladší.

Tomášovi se splnil sen. Na finále jeho proměny přišel bývalý přítel Karel s tím, že chce být zase s ním.

Na Tomáše ale největší překvapení teprve čekalo. Do studia přišel jeho bývalý přítel Karel, který řekl: „Já jsem si uvědomil, že bych chtěl být jenom s tebou.“ Tomášovu proměnu tak zakončilo dojemné setkání v slzách.