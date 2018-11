O 10 let mladší: U nás je problém jen v sexu, já chci až moc, ona ne

Peter a jeho žena Josefína se milují už od šesti let. Spojuje je velká rodina a taky starost o malého vnoučka, kterého opustila matka a on skončil u nich v domácnosti. Oba svou novou roli přijali statečně. Jediné, co by si ještě přáli, je vypadat lépe.

„Jsem unavená, upracovaná, ustaraná. Minulý měsíc jsem navíc přišla o všechny zuby nahoře. Pro ženskou je hodně nepříjemné jít večer spát a dávat si zuby do hrnečku,“ svěřuje se Josefína.

Její manžel pak přiznává, že i když se mají velmi rádi, v posteli jim to úplně neklape. „Já jsem takový aktivnější, chtěl bych vlastně pořád. To ona moc ne,“ říká Peter.

„Je mi ho líto občas, protože jsem nikdy nebyla sexuální dračice. Neumím dát najevo, co chci, potřebuji a po čem toužím.To je asi ten problém,“ přiznává Josefína, která manžela k účasti v pořadu přemluvila.

První hodnocení v obchodním domě ani pro jednoho z nich nedopadlo dobře. „Bála bych se ho,“ prohlásila o Peterovi jedna z náhodných kolemjdoucích. Jeho manželce pak anonymní porota vyčetla, že je zanedbaná a má ošklivou pleť.



Nové zuby pro Josefínu

Josefínu (53) si proto pod svá křídla vzal plastický chirurg Andrej Sukop a vizážista Pavel Bauer a společně se postarali o to, aby matka čtyř dětí opět vypadala odpočatě a odbourala sportovní styl.

Vstupní vyšetření celkového tělesného složení pro ni dopadlo dobře. „Vidíme, že máš spoustu svalové hmoty. Tvoje výsledky jsou v normě, jediné, kde to trochu ujíždí, jsou tuky. Kvůli tomu trošku změníme jídelníček,“ hodnotí výživový specialista Pavel Suchánek. Josefína má také konečně čas vyrazit si do posilovny. Cvičení ji vždy bavilo, dokonce dělala gymnastiku, ale v nabitém programu na pohyb nezbývá čas.

Další den ji čeká transplantace zubů. „Zavedeme do kosti čtyři šrouby, na kterých ji bude držet fixní kost,“ popisuje zákrok stomatolog Alexander Schill. Jakmile dostane Josefína nový můstek, je štěstím bez sebe. „To je nádhera. Po narození mých dětí je to snad druhý nejkrásnější okamžik mého života,“ pochvaluje si.

Ale večer přichází první krize. „Bylo to hodně náročné a nemám nikoho, kdo by mě držel za ruku. Manžel jinde, děti doma,“ stýská si Josefína, která nikdy předtím nebyla bez svého muže déle než týden. Teď to musí vydržet podstatně déle, dokud za sebou nebude mít sérií dalších estetických zákroků.

Nejprve je to laserové odstranění výrůstků, která má pod očima, ale také na krku a dekoltu. Pak na řadu přicházejí operace víček, facelift a odstranění podbradku, za který ji manžel rád tahá. „Říká mi u toho moje malá Dorko,“ směje se Josefína.

„Tvář máte krásnou, co by se dalo zlepšit, je tukový polštářek, říkáme tomu syslíky. Uděláme horní víčka, dolní víčka, pak bychom mohli udělat facelift,“ vypočítává chirurg Andrej Sukop.

Skrytá krása

Během rekonvalescence vzpomíná na manžela. „Říkala jsem si, jestli mě manžel neproklíná, protože do toho všeho šel kvůli mně. Jestli prožívá podobné zákroky jako já, tak to určitě nese hůř,“ přemýšlí Josefína.



A to ještě netuší, že ji čeká liposukce v celkové narkóze. Díky ní přišla o tři litry tuku na břiše. Jako odměnu za statečnost si pak užívá projížďku kočárem večerní Prahou. Stesk po manželovi však neustále narůstá.

„Je mi smutno, už je to dlouhé. Neumím si představit tady být ještě týden,“ derou se ženě slzy do očí.

Naštěstí už zbývá pouze návštěva kadeřnického salonu a konzultace se stylistou. „Josefína je malé postavy, tudíž si musí pomoci podpatky nebo platformou, aby byla vyšší. Styl oblečení, který obepíná tělo a dělá drobnější vršek, je přesně to pravé, čím by se měla řídit,“ hodnotí stylistka Filip Vaněk.

V novém elegantním stylu si Josefína vyrazila na návštěvu do Národního divadla, které si moc přála navštívit.

Na závěr zbylo zkontrolovat její celkovou fyzickou kondici. Nutriční specialista zjistil, že zhubla téměř o šest kilogramů, z toho pět byl čistý tuk. Závěrečného hodnocení náhodnými lidmi se tedy vůbec bát nemusela. Dostalo se jí od všech velké pochvaly a její odhadovaný věk se pohyboval okolo 49 let, což je o 16 let méně než před proměnou.

Když si na závěr pořadu stoupla před zrcadlo, byla naprosto nadšená. Svoji starou podobiznu chce mít jako výstrahu, aby si udržela nový vzhled. „Figurínu si postavím před ledničku a dietu budeme držet celá rodina,“ prohlásila.

Pivní závazek a energie Kundalíny

Garantkami Peterovy (56) proměny byly estetická dermatoložka Marta Moidlová a stylistka Gabriela Koutská, které se rozhodly, že z něho udělají ukázkového štramáka.

Návštěva u výživového specialisty však pro něho zdaleka nedopadla tak dobře jako pro jeho manželku. Výsledky vyšetření ukázaly velké množství tuku v břiše. „Jsem z toho docela zděšen, budu muset zhubnout alespoň sedm kilo,“ dušuje se Peter a hned také míří do posilovny.

Odměnou za jeho snažení je poukaz do pivních lázní. Při koupeli ve zlatavém moku si slibuje, že v rámci diety omezí i přísun svého oblíbeného pití. Slibuje si, že si bude dávat maximálně jedno pivo za dva dny.

Další překvapení na Petera čeká hned vzápětí, když ho produkce zavede do masážního studia, které má v nabídce procedury určené párům. Masér a lektor Jan Šel mu ukazuje masážní techniky, kterými může potěšit svoji milovanou ženu. „Aby měla partnerka chuť na sex, tak ji musíš uvolnit záda. Už jsi slyšel o energii Kundaliny?“ ptá se lektor překvapeného muže. Peter vše bere s humorem a zručně plní masérovy instrukce.

O adrenalin nemá Peter nouzi ani další den, když dostane možnost řídit sportovní auto. V euforii z řízení mu dokonce ujíždějí i peprnější výrazy.

Dlouhé odloučení

Ale pak už zábava končí a Petera čeká zubařské křeslo. Stomatoložka mu odstraní staré amalgamové výplně, které nahradí bílou plombou, ale ještě předtím ho zbaví kazů. Na zoubek se mu podívala i dentální hygienička, která odstranila zubní kámen a zuby důkladně vybělila.

Následuje chirurgický zákrok, při kterém Peterovi operovali horní i dolní víčka a odstranili podbradek.

Bolest a dlouhé odloučení od rodiny mají na Peterovu psychiku neblahý vliv.„Nevěděl jsem, že se mi bude tak stýskat po Josefínce, po dětech. Myslel jsem, že jsem tvrdší chlap. Mám ji strašně rád,“ hrnou se mu slzy do očí.

Aby přišel na jiné myšlenky, vzala ho produkce do šatny Kladenských rytířů, což je Peterův milovaný hokejový klub. Nevynechá jediný jejich zápas. U ledové plochy se potkal s moderátorkou Monikou Absolonovou, která ho chválí, že zhubl.

„Až se vrátíme domů, změníme toho strašně moc. Zaprvé životosprávu a zadruhé chod domácnosti, protože u nás fungujeme jen já a manželka, tak aby se zapojili všichni,“ je odhodlaný Peter, který zoufale postrádá Josefínu vedle sebe. „Nejhorší pro mě byla samota, po manželce se mi stýská každý večer,“ přiznal.

Sexy chlap

Na závěr jsou pro něj nachystány už jen samé příjemné věci. Například návštěva barber shopu, tedy pánského holičství, ve kterém nikdy předtím nebyl. Také výběr módních kousků do nového šatníku, se kterým mu pomáhala stylistka Gabriela Koutská, si velmi užíval. Navzdory tomu, že mu zakázala trička s nápisy a oblékla ho do saka. „Cítím se výborně, jak král,“ chválil Peter výběr outfitů.

Petera na oplátku velmi chválil výživový poradce, když uviděl, jak velký pokrok za pár týdnů udělal. „Musím říct, že se vám povedlo udělat se sebou obrovský kus práce. Je to naprosto neočekávaný pokles vnitrobřišního tuku o 24 %,“ nevěřícně kroutil hlavou Pavel Suchánek.

Obrovský kus práce, který se sebou Peter udělal, kladně ohodnotila i nemilosrdná porota návštěvníků obchodního centra. „Je to sexy chlap,“ nechala se slyšet jedna z hodnotících dam. Po proměně mu lidé tipovali o devět let méně než před ní.

První pohled na sebe do zrcadla byl pro Petera obrovský šok a nemohl se poznat, dokonce mu vyhrkly i slzy. „To jsem já?,“ ptal se nevěřícně a moc děkoval svým garantům.

Rozdýchávat musel také proměnu své milované ženy. „Drahoušku, nádherná jsi,“ bylo to jediné, na co se zmohl a zasypal Josefínu polibky.

„Musíme jí víc pomáhat, má toho fakt hodně a budeme se o sebe víc starat,“ slíbil na závěr Peter.