Chodíte v noci často na záchod? Můžete trpět nykturií

Příroda to zařídila tak, že moč u zdravého člověka je v noci koncentrovanější, aby ho při spaní neobtěžoval pocit plného močového měchýře. Pokud tedy takový člověk nevypil těsně před spaním deset piv nebo pět kafí, měl by bez přerušení spát šest až osm hodin.

Jakmile se močový měchýř naplní, vyšle do mozku signál a v těle se spustí "budíček". Pokud někdo trpí nykturií, plný močový měchýř ho budí dvakrát i vícekrát za noc. V takovém případě je nutné odborné vyšetření a léčba.

Nykturií trpí mnoho lidí, ale lékaře vyhledá se svým problémem pouze zlomek "nykturiků".

"Nykturie byla zjištěna u 4 % dětí ve věku 7-15 let. Pro dospělou populaci je výskyt udáván u 58 % žen a 66 % mužů ve věku 50-59 let a 72 % a 91 % ve věku nad 80 let," říká lékař Radovan Vrtal z Urologické kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc.

Hyperaktivní měchýř, zvětšená prostata

Časté noční močení může být příznakem jiné vážné choroby, jako je například hyperaktivní močový měchýř, jehož symptomy trpí přibližně 12 až 16 procent dospělé populace v Evropě. Čím je člověk starší, tím je výskyt této choroby častější.

Máte podezření, že trpíte nykturií? Poradit vám mohou odborníci na stránkách www.nykturie.cz.

Další příčinnou častého nočního močení může být zvětšená prostata.

Pokud pacient nepřekoná stud a nevyhledá odbornou pomoc, může mít nykturie poměrně nepříjemné dopady. Nevyspalost, únava, podrážděnost, tloustnutí, deprese.

"Nykturie patří u mužů i žen mezi nejčastější důvody přerušení nočního spánku, které uvádějí pacienti v ordinaci praktického lékaře. Přitom kvalitní spánek je nezbytný pro fyzickou i psychickou regeneraci organismu," říká praktická lékařka Simona Habrovcová.

"Nedostatečný spánek vede k ospalosti během dne, ke snížení výkonnosti v zaměstnání, k depresím, k celkovému zhoršení kvality života," konstatuje doktorka Habrovcová.

Pozor na srdečně cévní chorobu

Podle dlouhodobé americké studie zveřejněné letos začátkem roku, která zkoumala spojitost mezi nykturií a zdravím srdce a cév, vedou již dvě noční návštěvy toalety dokonce k rozvoji srdečně cévních onemocnění.

Studie lékařů z Departments of Urology Health Sciences Research z Mayo Clinic v Rochesteru upozornila, že u lidí mladších 60 let nykturie několikanásobně zvyšuje pravděpodobnost rozvoje srdečně cévních onemocnění a v případě jedinců starších 60 let dokonce významně zvyšuje riziko úmrtí.

Kromě vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, obezity a nezdravého životního stylu se tak nykturie řadí mezi hlavní rizikové faktory srdečně cévních onemocnění, nejčastější příčiny úmrtí na světě.

"Po léčbě pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem nebo se zvětšenou prostatou dochází urologickou medikací ve většině případů k výraznému snížení počtu nočních návštěv toalety, například z původních čtyř na dvě nebo dokonce na jednu, nicméně nykturie často přetrvává. Po zaléčení noční polyurie prostřednictvím léku s účinnou látkou desmopresinem obvykle dochází k úplnému vyléčení nykturie," konstatuje uroložka Romana Richterová.

"V souvislosti s možným rozvojem srdečně cévních onemocnění je při přetrvávání nykturie vhodné podrobné interní vyšetření pacienta a následná účinná léčba," dodala doktorka Richterová.