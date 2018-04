Nyamko Sabuni, hodně zvláštní Švédka

Nyamko Ana Sabuni je stejně jako postava Mirečka z oblíbené filmové série o básnících "from Bujumbura". Narodila se v hlavním městě Burundi proto, že její otec, zairský levicový politik, tam žil v exilu. Tatínek je křesťan a maminka muslimka, takže její původ ji k současné funkci ministryně pro imigranty a uprchlíky do Švédska přímo předurčuje.

Nyamko přišla do této severské země v roce 1981 jako dvanáctiletá (s rodiči a pěti sourozenci), rychle se naučila švédsky, vystudovala švédské školy, vdala se za Švéda a má s ním pětiletá dvojčata - kluky. Způsob, jakým se ona integrovala do nové vlasti, teď ve své funkci doporučuje všem ostatním imigrantům.

"Jazyk a práce jsou dvě nejdůležitější složky integrace do nové společnosti," říká. "Jestli chcete být švédskými občany, musíte znát alespoň základy švédštiny."

Proslula tím, že je proti nošení závoje u mladých muslimek pod patnáct let, prosazuje kontroly školaček, které by odhalily nezákonnou ženskou obřízku, a vyžaduje ve švédských zákonech speciální paragrafy pro muslimské "vraždy cti". Za to všechno ji pochopitelně muslimská ortodoxní komunita kritizuje a už několikrát ji nařkla z islámofobie a populismu. Ale paní ministryně o sobě říká, že není nábožensky založená, a trvá na tom, že "nikde v Koránu nenajdete, že by dítě mělo nosit závoj. Berete jim tím dětství. Když nasadíte dívce závoj, je to veřejné prohlášení, že je sexuálně zralá, a proto se musí zakrývat. A to není správné."

Nyamko Sabuni je členkou Liberální lidové strany a od roku 2002 sedí v parlamentu. Ministryní pro integraci a rovnost pohlaví se stala v říjnu 2006. Vláda, která tehdy vznikla, je vůbec dost netradiční. Kromě první ženy afrického původu v ní zasedl i nejmladší ministerský předseda (jedenačtyřicetiletý F. Reinfeldt), potom i první gay žijící v registrovaném svazku a první ministr s culíkem.

Pár členů této vlády už muselo odstoupit kvůli malým soukromým skandálům, jako byly nezaplacené televizní poplatky nebo zaměstnávání uklízečky načerno. Kdyby Reinfeldtova vláda padla, Nyamko Sabuni je připravená stát se první ženou ve Švédsku, která by po něm převzala funkci premiéra. "Za tím si stojím," řekla. "Nepřemýšlím o tom každý den, ale pro mě jakožto političku musí být nejvyšším cílem post ministerské předsedkyně."

Politický komentátor Anders Jonsson tvrdí, že Sabuni to dotáhne daleko. "Je to drsná dáma a neuvěřitelně ambiciózní."