Netradiční cukroví: nugátové kostky, krémové květy a kaštanové poleno

Nugátové kostky

Těsto:

750 g hladké mouky



250 g rostlinného tuku nebo másla



150 g cukru



2 žloutky

Vypracujeme těsto a 1⁄2 obarvíme kakaem a dáme odležet do lednice na 2 hodiny. Po odležení vyválíme jeden světlý a jeden tmavý plát na celou plochu plechu a pečeme na 190° C cca 10 minut.

Čokoládový krém:

200 g másla nebo rostlinného tuku s máslovou příchutí



200 g čokolády

50 ml rumu

100 g moučkového cukru

2 žloutky

Máslo či rostlinný tuk utřeme společně s rumem, žloutky a moučkovým cukrem. Poté všleháme rozpuštěnou čokoládu.

Nugátový krém:

200 g pravého nugátu nebo arašídové pomazánky

250 g másla nebo rostlinného tuku s máslovou příchutí

50 g medu

Nugát společně s tukem a medem vyšleháme do hladkého krému. Na tmavé těsto rozetřeme tmavý krém a přiklopíme světlým plátem těsta, na který rozetřeme světlý krém z nugátu a dáme vychladit. Po dobrém vychlazení a odležení polijeme čokoládou a nakrájíme na jednotlivé kostičky.

Krémové květy

Těsto:

250 g másla nebo rostl. tuku s máslovou příchutí



400 g hladké mouky

125 g moučkového cukru

1 žloutek

Veškeré suroviny na těsto ve větší míse spojíme a vypracujeme, které necháme v lednici odpočinout min. 2 hodiny. Pokud chceme květy tmavé, obarvíme těsto kakaem. Z připraveného těsta poté vyválíme cca 0,5 cm silný plát a vykrajujeme pomocí tvořítka hvězdičky. Část takto vykrájených tvarů upečeme na plechu vystlaném pečícím papírem a část v tvořítkách na košíčky. Pečeme v dobře vyhřáté troubě na 170° C.

Krém:

300 ml mléka

60 g vanilkového pudinku

100 g krupicového cukru

250 g másla či rostl. tuku



50 ml rumu

Mléko společně s cukrem přivedeme k varu a přidáme pudink. Důkladně provaříme a za stálého míchání necháme vychladit. Poté přidáme tuk s máslovou příchutí nebo máslo, rum a dobře vyšleháme.

Upečené rovné a v košíčcích ohnuté tvary k sobě slepíme zavařeninou a ozdobíme krémem.

Pistáciové dortíčky

Těsto:

300 g cukru

100 ml vody

150 g bílků

100 g cukru do bílků

250 g najemno namletých mandlí

zelená potravinářská barva

Vodu s cukrem a barvou vaříme 15 minut. Mezitím si vyšleháme bílky s cukrem do tuhého sněhu. Po uvaření cukrový rozvar přilijeme za stálého šlehání k bílkům a šleháme, dokud směs opět nezačne houstnout. Nakonec ručně přimícháme mleté mandle a pomocí sáčku stříkáme na plech jednotlivé bochánky, které pečeme na 150° C cca 20 minut.

Krém:

1 pistáciový pudink

500 ml mléka

150 g krupicového cukru

250 g másla či rostl. tuku



Uvaříme mléko s cukrem, přidáme pudink rozpuštěný v troše studené vody a společně vaříme do zhoustnutí. Necháme dobře vychladit a poté všleháme tuk či máslo. Hotovým krémem slepujeme jednotlivé sněhové placičky.

Kaštanové poleno

Korpus:

6 vajec



600 g krupicového cukru

500 g hladké mouky

150 g rozpuštěného másla nebo rostl. tuku



Vejce vyšleháme s cukrem do bílé hladké pěny a ručně vmícháme prosátou mouku. Nakonec opatrně přidáme rozpuštěný rostlinný tuk nebo máslo a takto vzniklé těsto rozetřeme na plech do stejnoměrného plátu. Pečeme v předem dobře vyhřáté troubě na 200° C.

Po upečení necháme vychladnout a ihned otočíme pečícím papírem navrch,aby korpus neosychal.

Mezitím si připravíme krém:

200 g čokolády

500 ml smetany

150 g kaštanového pyré

100 g másla či tuku



Kaštanové pyré si můžete buď koupit již hotové, nebo si jej můžete připravit i doma.



Kaštanové pyré

Postup je jednoduchý: cca 1 kg jedlých kaštanů lezce naříznutých povařte cca 10 minut v horké vodě, poté je nechte zchladnout a vyloupejte je. Případně je můžete i upéct, je však nutné je naříznout a lehce podlít. Vyloupané kaštany lehce doslaďte, polijte vodou, můžete přidat i vanilku a rozmixujte do hladka.

Veškeré suroviny společně rozehřejeme na vodní lázni, dobře spojíme a dáme vychladnout. Vychlazenou směs poté vyšleháme a natřeme na piškotový plát. Zatočíme, dobře utáhneme a dáme chladnout.

Vzoru dřeva docílíme pomocí fládrovacího válečku, případně jej můžeme vytvořit pomocí zdobícího sáčku a to tak, že nejprve z tmavé čokolády utvoříme vzor dřeva na pečící papír a necháme v pokojové teplotě zatuhnout, poté přetřeme bílou čokoládou a takto vzniklým čokoládovým plátem obalíme zatuhlou roládu.

