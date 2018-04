Nudí vás váš obývák? Inspirujte se v Maroku

Marocký styl si nežádá jen změnu barvy, malby či nábytku. Autentičnost zajistí celková změna interiéru, která se mnohdy neobejde bez stavebních úprav.

Obydlí Maročanů je charakteristické svými nerovnými povrchy omítek. Těch lze dosáhnout technologií marockého štuku či použitím běžně dostupných minerálních dekorativních omítek, jejichž aplikaci zvládne každý řemeslník. Ideální jsou pestrobarevné keramické mozaiky.

Podlaha může být vyrobena z tmavých dřevěných prken. Luxusně působí i dlážka z trvanlivého masivního dřeva s nerovným povrchem.



K Maroku patří tradiční předměty a drobný design, jako třeba vázy, svícny nebo zrcadlo s vyřezávaným rámem. Doplňků není potřeba mnoho, neboť marocké příbytky jsou skromné a orientované jen na to nejdůležitější a nezbytné pro každodenní život. Tím spíš je nutné umět je vybírat s citem a podle vlastního vkusu. Stačí si představit svůj domov v marockém stylu.

Venkovský vs. městský styl

"Maroko může být považováno za takový horký kotlík velmi odlišných stylů a kultur. Nabízí bohaté množství rysů, které je potřeba oddělit a zařadit do dvou typů, a to do venkovského a městského stylu. Rozmanitá venkovská výzdoba bere hodně z kultury Středního východu. Hojně se zde používají tkaniny, především překrásné marocké koberce a výšivky," popisuje marocké bydlení interiérová návrhářka Danielle Le May.

Městský typ výzdoby je založen na používání předmětů z ručně zdobeného vyřezávaného dřeva, kůže a keramiky

Styl Maroka reprezentuje paleta odstínů pouště, koření a moře. Barvy této země jsou například paprikově červená, modrá, tyrkysová či olivově zelená.

"Marocký interiér můžete ozvláštnit stříbrným čajovým servisem, kovanou mříží nebo starožitnými, bohatě vyřezávanými dveřmi, které zároveň budou plnit i funkci dekorace. Nezapomeňte na velké množství různobarevných a rozmanitě vzorovaných polštářků," radí Danielle Le May, která doporučuje stylový nábytek, zejména pak malé stolky z masivního dřeva, taburety a křesla z přírodních kůží.

I osvětlení hraje roli. Podle slov návrhářky se to marocké od svítidel z jiných částí arabského světa liší. Marocké lampy můžete nalézt ve specializovaných designových buticích. Duši a nadčasovou krásu této země je ale možné zachytit v užitém umění.





"Před zahájením přeměny svého domova byste měli vzít v úvahu to, jakou atmosféru chcete vytvořit. Chcete-li dotvořit nový styl svého domova, můžete přidat i přírodu. Je možné vytvořit tropickou atmosféru, kterou jste v Maroku schopni vidět. Doporučené rostliny jsou především palmy nebo různé sukulenty a rozchodníky," doporučuje Le May.

Nesmíme však zapomenout ani na terasu. I zde se dá vytvořit orientálně laděný prostor určený k odpočinku. Lehátka pro chvíle opalování, rostliny v terakotových květináčích, barevný slunečník s třásněmi a nezbytné, různými technikami tkané nebo vyšívané marocké polštáře.