Nuda v ložnici? Zjistěte, která afrodiziaka ji zaženou

Server AskMen.com sestavil žebříček těch nejoblíbenějších a nejdostupnějších přírodních afrodiziak, která vám pomohou ke skvělému sexu.

"Žhavá" jídla na předehru

KOŘENÍ

Čili, kari a další, po jejichž konzumaci vám možná vyrazí na čele pot. A proč fungují jako afrodiziaka? Když sníte silně kořeněná jídla, vaše tělo bude reagovat jako při sexu: zvýší se srdeční tep a budete se víc potit.

ÚSTŘICE

Tento mlž je nejen pochoutkou neobyčejné chuti, jíž jsou přisuzované afrodiziakální účinky. Obsahuje i řadu výživných látek, například jód, sodík, vápník, draslík, mangan, železo, měď, zinek, fosfor, vitaminy A, B1, B2, ale i tuky. Takže se na ně vrhněte a nepřestávejte, dokud neucítíte sexuální napětí.

WASABI

Wasabi je velmi ostrý japonský zelený křen. Tvoří jednu z nejběžnějších ingrediencí japonského sushi. Spousta lidí se domnívá, že afrodiziakální účinky má samotné sushi, ale podle všeho je za zvýšením sexuální touhy právě wasabi. Takže až příště půjdete na sushi, řekněte si o extra porci téhle pasty.

KAVIÁR

Rybí jikry obsahují velké množství vitaminů (zejména fosfor) a vyživují nervové buňky. Povzbuzující účinky kaviáru ještě posílí vodka.





Božské "drogy"

ŽENŠEN

Ženšen znamená "mužský kořen", a tak není divu, že je populární kvůli své podobnosti s mužským pohlavním orgánem.

ŠPANĚLSKÉ MUŠKY

Určitě jste už slyšeli o těch malých muškách, které vás přivedou do nezměrných sexuálních výšin, ale víte, co to doopravdy je? Jsou to kapky, které obsahují látku cantharidin. Získává se z lehce jedovatého brouka. Díky pár kapkám pod jazyk prý můžete zažívat opravdové extáze.

"Sexuální" vůně

VANILKA

Její přívětivá sladká vůně navozuje euforické pocity. Pokud ji přímo konzumujete, nemusíte se obávat sexuálního faux pas a má pozitivní vliv na centrální nervovou soustavu. Její vůně nepřímo podporuje vnímání sexuálních podnětů jak u mužů, tak u žen. Přidejte do koupele třeba pár kapek vanilkové esence a připravte své smysly.

PAČULI

Tato vůně probouzí a povzbuzuje sexuální energii. Chcete-li vyzkoušet tohle afrodiziakum, kupte si vonné tyčinky s pačuli. Přidejte smyslnou hudbu a máte skvělou atmosféru pro milostné hrátky.

PIŽMO

Věřte nebo ne, ale mnoho vědců se domnívá, že pižmo velmi připomíná vůni mužského pohlavního hormonu testosteronu. Na ženy prý tato vůně účinkuje velmi silně, takže mužům stačí jen provonět svůj byt pižmem a.... těšit se na "veselý" večer.





A nakonec

Dejte si jídlo s kaviárem, zapijte to vodkou, přidávejte si do jídla ženšen a nakonec zapalte vonné svíčky s pačuli - a žhavá noc může začít!