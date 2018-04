Novým modním hitem jsou umělé prsní bradavky

Britský řetězec Selfridges začal nedávno prodávat falešné bradavky, které prý spolehlivě připoutají pozornost okolí, ale přitom neodhalí skutečné tělo nositelky.

Novinka je vyrobená ze silikonu, slibuje přirozený vzhled a mluvčí obchodu si pochvaluje, že prodej neustále vzrůstá.

Z nového módního trendu ovšem netěží jen prodejci, ale také lékaři. Londýnští plastičtí chirurgové oznámili, že během posledních dvanácti měsíců vzrostla popularita plastických operací bradavek o 30 procent. Hitem jsou hlavně bradavky dřívější Posh Spice Victorie Beckhamové.

A zdá se, že za vším opravdu stojí celebrity. "Až dosud mediálně známé ženy své bradavky neodhalovaly, takže neexistovaly žádné představy o ideálních bradavkách," vysvětluje doktor Riccardo Frati, plastický chirurg z Harley Medical Group.

"Dříve za mnou chodily ženy s obrázky Katie Price a svěřovaly se, že chtějí mít přesně taková prsa. Teď se ale se do módy dostávají bradavky paní Beckhamové."

"Až donedávna ženy nevěděly, že by si mohly dát upravit tvar, barvu a velikost bradavek," vysvětluje Frati. "Ale jde to. Ideály se mění. Ženy už nechtějí velká, chtějí normální prsa, většinou tak velikost C. Víc je teď trápí tvar a vzhled."

Kosmetická úprava bradavek vás podle Fratiho může vyjít v přepočtu až na 65 tisíc Kč. Umělé silikonové bradavky jsou o dost levnější. Stojí něco málo přes 300 korun.

