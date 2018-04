Nový život

Bude mi 53 let a před osmi roky jsem vážila přes 80 kg. Manžel si našel jinou a celých osm let se rozhodoval, jestli odejde, nebo zůstane. To mě donutilo se zamyslet a výsledek bylo, že jsem se přihlásila do kurzu Diana a zhubla jsem 12 kg.