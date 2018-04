Nový vitamín D má bránit vzniku rakoviny

Americkým vědcům se podařily hned dva významné objevy v oblasti medicíny najednou. Za prvé zjistili, že vitamín D zabraňuje vzniku rakovinných nádorů. Za druhé se jim podařilo překonat problém negativních účinků podávání velkého množství vitamínu D, které by musel lidský organismus přijmout, pokud by měl mít protirakovinné účinky, což by normálně vedlo k osteoporóze či dokonce smrti. Vyvinuli totiž takovou formu vitamínu, která je vysoce účinná a zároveň nemá vedlejší účinky.