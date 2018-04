Cílem nového stylu je vypadat průměrně. Ikonami jsou Jobs a Obama

Móda má dnes jasně daná pravidla. Na světových týdnech módy se představí nové trendy. Celebrity, blogeři a stylisti se budou nějaký čas předhánět v tom, kdo se do nich oblékne co nejdříve a nejvýrazněji. Ještě v řádech dnů se podobné kousky objeví v běžných řetězcích, jen aby je brzy vystřídaly nové.

Určitými pravidly se řídí i ti, kdo se módním trendům záměrně vyhýbají, nebo proti nim revoltují. Šaty totiž dělají subkulturu: pankáče, hipstera nebo příznivce hip hopu dnes poznáte na ulici během vteřin. Snadno odhadnete i to, jakou důležitost svému osobnímu stylu přikládá paní, co proti vám zrovna sedí v tramvaji.

Ale zkuste si představit svět, kde by se všichni oblékali identicky: intelektuálové, turisti, IT specialisti, filmové hvězdy, instalatéři, dokonce politici. Rozdíly mezi krásným a ošklivým se stírají. Styl je uniformní, není měřítkem originality ani projevem osobnosti. Ta se ukáže až v tom, jak se chováme, co děláme a říkáme.

Hlavně nevyčnívat

Nový styl, který dostal název normcore, možná odstartovala podobná vize. Možná to byla zprvu jen ironická hra na "průměrného člověka". Ve Spojených státech se každopádně šíří rychleji než extrémní mrazy a na chuť mu přicházejí i ve Velké Británii nebo v Německu.

Do širšího povědomí se dostal díky reportáži v magazínu The Cut, kde se píše: "Normcore je móda pro každého, kdo si uvědomuje, že je jen jedním ze sedmi miliard." Identifikace s davem podle autorky článku Fiony Duncanové zaujala místo, na kterém dříve byla potřeba se odlišit.

Povinná výbava vyznavače normcore Denimová košile Fleecová mikina či vesta Rolák Volné tričko s nápisem nebo v neutrální barvě

Volné seprané džíny Bermudy Kšiltovka (nejlépe reklamní)

Bílé sportovní ponožky Tenisky (nejlépe New Balance, Adidas, Nike) Sandály nebo pantofle (třeba od Birkenstock)

Newyorského intelektuála nebo londýnskou studentku umění tak můžete potkat ve fleecové mikině, sepraných džínách nebo zdravotních sandálech, ve kterých svítí bílé ponožky.

Ležérní jako hlava státu

Ikonami nového stylu jsou třeba podnikatel Steve Jobs, komici Jerry Seinfeld a Larry David, dokonce prezident Obama v civilu. Ženy inspiruje třeba zpěvačka Lana Del Rey, která s přehledem zvládá neokázalou image holky od vedle.

Výraznými prvky jsou denim, tenisky a estetika 90. let. Vzpomeňte si na tehdy kontroverzní kampaně značky Calvin Klein, ale i na sitcomy jako Přátelé, Ženatý se závazky nebo Krok za krokem.

"Normcore je touha být nevýrazný, průměrný," vysvětlil deníku Huffington Post Sean Monahan z newyorské výzkumné agentury K-Hole, která dala celému hnutí jméno. "Myslím si, že dřív se lidé rodili jako součást komunity a toužili se odlišit. Ale dnes se rodí jako individuality a v životě hledají způsob, jak do komunity zapadnout." Nový styl jim to podle něj usnadňuje.

V začarovaném kruhu

Jde také o rafinovaný způsob, jak brojit proti pomíjivému duchu módního světa. Ale nebyl by to módní svět, aby antitrend nepřijal za svůj. "Je to vlastně fádní vzhled, na kterém není nic snobského, je spíš mile neohrabaný," míní americký stylista Jeremy Lewis. "Využívá spoustu stylových klišé, ale přitom je praktický a smysluplný. Staví na myšlence, že nepotřebujete oblečení, abyste udělali dojem."

Ale právě tato původní idea jako by se postupně vytrácela. Normcore se ocitl v začarovaném kruhu. Z několika jedinců, kteří napodobovali masu, se stala masa, která napodobuje pár jedinců. Z antitrendu se stal trend. A jako takový ho nejspíš brzy vystřídají trendy nové.