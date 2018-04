Nový rok přináší nové šance na zhubnutí

Pocit hladu pomalu mizí. I takto by v blízké budoucnosti mohla vypadat léčba obezity.

Metoda už existuje, říká se jí gastrická stimulace a první čeští pacienti by ji měli vyzkoušet už letos.

Stejně tak lékaři čekají, až budou moci svým pacientům předepisovat nový přípravek Rimonabant - preparát, který nejen pomáhá při odvykání kouření, ale i výrazně omezuje chuť k jídlu.

Žádná z novinek však nebude zázrak - někomu pomůže hodně, někomu trochu a někomu vůbec. Proto je možná tou největší novinkou, která může pomoci hodně lidem, stoupající počet odborníků, kteří obezitu nepovažují za zanedbatelný kosmetický problém a jsou ochotni svým klientům připravit program na míru.

V běžných zdravotnických zařízeních vzbudí kila navíc skutečný zájem lékařů teprve když jde skutečně o výraznou obezitu anebo se přidruží závažné zdravotní problémy - třeba cukrovka. Kdo chce pomoci jen s nadváhou, musí se většinou obrátit na soukromé zařízení.

"K nám může přijít kdokoli, i lidé, kteří potřebují zhubnout jen pár kilogramů," říká obezitolog René Vlasák z pražského Centra preventivní medicíny. Je ovšem třeba počítat s tím, že v obezitologických praxích se často točí hotové peníze - pojišťovny tuto léčbu proplácejí jen omezeně.

"Počítáme zhruba s částkou deset korun denně. Některá vyšetření ale mohou tuto základní sazbu zvýšit," uvádí Vlasák. Jeho zařízení používá peníze i jako odměnu - v rámci programu kilo za kilo vrací klientům sto korun za každý shozený kilogram.

Co bude dál?

V řadě ordinací zároveň prodávají výrobky, které mají hubnutí usnadnit. Například v pražském Centru pro poruchy metabolismu a výživy, které vede farmaceut Martin Staněk spolu se svou ženou internistkou se klientovi dostane přesný dietní rozpis, ve kterém jsou tři jídla denně nahrazena speciálními dietními přípravky.

"Jsou vyrobeny přesně na míru české populace, i pokud jde o chuť," říká Staněk. Za tyto výrobky se platí kolem sto dvaceti korun denně. Řada lidí takto skutečně hubne, někdy i o desítky kilogramů.

Okamžik rozhodnutí však přichází, až když program skončí. Na dietních koktejlech či tyčinkách se totiž jen málokdo naučí jíst tak, aby si postavu udržel dlouhodobě.

Nové léky a operace - naděje pro obézní

Až bude nejhůř, půjdu na bandáž žaludku. Určitě musí být nějaký lék, který rozpouští tuk. Podobné věty zní sice utěšlivě, spoléhat na ně však tak docela nelze.

Léky a operační výkony sice při léčbě obezity pomáhají, ale rozhodně nejsou všemocné a už vůbec se nehodí pro každého.

Pilulky proti tukům

Paleta léků, kterou nyní čeští obezitologové používají, není příliš široká. Popravdě řečeno se na ní nacházejí jen dva moderní léky, oba samozřejmě na předpis. První z nich, preparát Xenical, omezuje vstřebávání tuků ze střeva a zachytí zhruba třetinu tukových částic.

"Navíc má ještě jeden vedlejší efekt. Když pacient používající tento lék jí příliš tuku, má průjem. To jej vede k zamyšlení, co jedl a co by měl vynechat. Tak se snáze dostane na vhodný jídelníček," říká Petra Šrámková z pražského Centra pro léčbu obezity ISCARE.

Druhý preparát - Meridia ovlivňuje příjem potravy a reguluje metabolismus. "Funguje centrálně. Snižuje pocit hladu, zvyšuje pocit sytosti a zároveň zrychluje metabolismus," uvádí Petra Šrámková.

Léky jsou jen jakousi berličkou, o kterou se mohou pacienti při léčbě opřít. Například přípravek Meridia je přínosem jen u pacientů, kteří zároveň drží poměrně přísnou dietu. Těm by se totiž jinak zpomaluje metabolismus na neúnosnou míru a preparát toto zpomalování poněkud omezuje.

Jak u xenicalu tak u meridie jsou nežádoucí účinky omezeny na minimum - nevýhodou je však jejich poměrně vysoká cena. Pacienta vyjdou zhruba na dva půl tisíce korun měsíčně. Pojišťovny je proplácejí jen ve výjimečných případech, například u obézních diabetiků.

I proto mnozí pacienti raději sáhnou po starším, ale levnějším léku jménem Adipex. Preparát byl už v řadě evropských zemí stažen, protože má celou řadu nežádoucích účinků. Působí na srdce a hrozí u něj i vznik návyku. Proto se hodí jen na krátkodobou léčbu.

Levnější tradiční variantou jsou i tzv. elsinorské prášky - kombinace efedrinu s kofeinem, které se připravují přímo v lékárně. Předpokládá se, že zvyšují tvorbu tepla, čímž urychlují metabolismus.

Obezitologové s nadějí vyhlížejí nový preparát Rimonabant - tento přípravek původně vědci vyvinuli pro ty, kteří se chtějí zbavit kouření. Ukázalo se také, že výrazně snižuje chuť k jídlu. V Česku však zatím není zaregistrován.

Bandáž jako poslední pomoc

O své místo na slunci se při léčbě obezity čím dál častěji hlásí i chirurgové. Jejich péče je však vyhrazena jen pro lidi, kterým se jejich váha vymkla z rukou. Například nejčastější výkon z této oblasti, bandáž žaludku, se dělá u pacientů s BMI nad 40. Výjimkou jsou lidé, kterým obezita působí závažné zdravotní problémy - tam BMI může být i "jen" 35.

Index BMI si můžete spočítat ZDE

Lékaři při něm zúží speciální manžetou žaludek v jeho horní části tak, že pacient může ze začátku pozřít jen 25 mililitrů potravy.

"Žaludek je velmi elastický. Po operaci se jeho oddělená část dále zvětšuje. Přesto lidé po tomto výkonu dlouhodobě přijímají daleko méně potravy, ale přitom mají pocit sytosti. Průměrné úbytky hmotnosti se pohybují kolem čtyřiceti kilogramů," říká docent Martin Fried, který se na chirurgickou léčbu obezity specializuje.

Pokud nepomůže ani to, mohou chirurgové zmenšit plochu, na které dochází ke vstřebávání potravy ve střevě. Někdy u toho též předělují žaludek, ve zcela ojedinělých případech ho dokonce ze dvou třetin nevratně odstraňují.

Takzvaná biliopankreatická diverze je však vyhrazená pro těžké formy obezity. Kromě odstranění velké části žaludku se při ní chirurgicky obejde velká část střeva. Ve styku se žlučí a trávicími enzymy ze slinivky břišní pak zůstává jen 100 až 150 centimetrů střeva z původních čtyř až pěti metrů.

"Po tomto zákroku hubnou i lidé se skutečně extrémní obezitou, s BMI 55 i více. Jde však o poměrně náročný zákrok," říká docent Fried.

Další možností je gastrická stimulace. Do žaludku se při ní zavede elektroda, podobná jako při elektrické stimulaci srdce. Impulzy z ní dráždí bloudivý nerv. "Z dosud ne zcela objasněných důvodů nastává pocit sytosti a plnosti," říká docent Fried.

Intenzita se dá dálkově regulovat. Tato relativně šetrná metoda se dosud v Česku nepoužívá, počítá se s tím, že by během letošního roku měli být první pacienti zařazeni do klinické studie.