Nový rock Michala Hrůzy

Asi se dá vždycky říct, že by šlo některé věci udělat jinak, ale i chyby mají svůj význam, takže se asi všechno stalo a udělalo tak, jak mělo.

Jaké ženy se vám líbí?

Líbí se mi většinou ženy hezké.:)

Jaký je Michal Hrůza teď a jaký byl, když začínal s Ready Kirken? Je v tom rozdíl?

Určitě je starší, zkušenější, možná trpělivější...V začátcích jsem byl trochu naivní, ale to k tomu určitě patří, v některých věcech ale člověk zůstává pořád stejný, myslím, že jsem občas pěkně líný, nechávám věci na poslední chvíli atd. Jsem ale naštěstí taky pořád fascinován hudbou, skládáním písniček a textováním jako dřív.

Na čem právě pracujete? Jaké máte plány?

Momentálně se připravujeme na turné k nové desce "Napořád", které odehrajeme v březnu a v dubnu. Těšíme se moc. Jako host s námi pojede Lenka Dusilová. Druhá věc, která nás čeká, je natáčení videoklipů k písničkám "Budu Ti vyprávět" ze seriálu České televize Vyprávěj a natáčení videoklipu k písni "Hotel Morava", kde si zahraje Honza Budař a Jana Plodková.

Máte ještě nějaký sen, který byste si chtěl splnit?

Určitě mám, ale to je tajný.:-)

Jaký jste manžel a jaký otec?

Manžel jsem snad ucházející a tatínek doufám taky, to je ale spíš otázka pro někoho jiného.

Chystáte se na hory? Lyžujete? Máte třeba trpělivost učit vaši dceru lyžovat?

Hory máme letos už za sebou, byli jsme taková velká parta v Alpách, pronajali jsme si tam velkou chatu a myslím, že jsme si to parádně užili. Já osobně moc nelyžuju, myslím tím sjezd, mám radši běžky. Dcera je zatím ještě malá, ale příští rok už to asi zkusíme.

Stalo se vám někdy, že jste měl na koncertě okno?

To se mi samozřejmě občas stane, některé texty už mám tak zažité, že o nich nepřemýšlím. Jednou, byla to premiéra písně "Ty jsi jako já", jsem měl totální okno. Je to dokonce zaznamenané na nějakém DVD. Bylo to v Tesla Areně před několika tisíci lidmi. Tenkrát jsem poodešel od mikrofonu, abych udělal prostor pro kluky z Divokýho Billa, někdo z nich mi omylem přišlápl šňůru ke kytaře, ta přestala hrát. Rozhodilo mě to tak, že jsem okno dostal, a až do refrénu jsem nevěděl, kde jsem...

Stýská se vám někdy po Ready Kirken?

Po těch starých Ready Kirken někdy jo, ale po těch nových ne. Letí to jako blázen, s KAPELOU HRŮZY budeme za chvíli společně už čtyři roky...

Jak relaxujete? A jak se udržujete? Cvičíte, udržujete životosprávu apod.?

Relaxuji tím, že dělám něco na chatě a tak. Teď o vánocích jsem si po strašně dlouhý době konečně zase něco přečetl. Jinak se snažím v létě jezdit na kole, v zimě ty běžky.

Jak vidíte současnou hudbu? Zaujal vás někdo u nás? A jakou hudbu posloucháte?

To je strašně obsáhlá otázka, osobně mám radost z návratu kytarových kapel jak ve světě, tak i u nás. Mám rád takovou tu nakopávací pozitivní energii. Co se týče nových talentů, tak se naštěstí stále rodí, takže snad nemusíme mít strach, že nebude nikdo, kdo by neměl, co říct...

Zpíváte si doma?

Bez kytary moc ne.

Spolupracujete ještě s Anetou Langerovou? Jak se vám líbí její nové CD?

S Anetou už nespolupracuji tak intenzivně jako dřív, i když náš vztah je myslím stále nadstandardní. Anet je už dávno naprosto samostatná, ale jsem rád, že si ode mě na svou novou desku zase jednu písničku vybrala. A jestli se mi nová deska líbí? Přiznám se, že ji nemám zatím úplně naposlouchanou, ale vypadá to dobře.

Co děláte ve volném čase, pokud nějaký máte?

Volný čas se snažím trávit s rodinou asi jako každý, kdo je tak často mimo.

Kdy vás nejvíc líbá múza? A jak tvoříte?

Múza si vás políbí, kdy se jí zachce, taková už ona je a zaplať pánbůh za to!