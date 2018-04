Nový přístup k rakovině prsu by měl přinést více informací

Léčbu rakoviny prsu nelze zajistit jen v rámci jednoho medicínského oboru. "Důležitá je spolupráce lékaře prvního kontaktu, odborníků poskytujících specifickou diagnostiku,následnou onkologickou léčbu a konečně i psychologickou podporu a psychosomatickou rehabilitaci," vysvětlil ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudík. Všichni tito lékaři by měli podle něj vytvořit Skupinu integrované mamologické péče(SIMP), která by v ideálním případě měla fungovat v rámci jednoho zdravotnického zařízení.Cílem koncepce Trend 2000 je proto podpořit vznik účelné sítě SIMP v celé České republice. Tuto iniciativu podporuje i neziskové sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma Help a Moravská onkologická iniciativa Monkin. Prostředky získané jejich prostřednictvím by měly přispět ke zkvalitnění péče o nemocné ženy.Ve výskytu zhoubných nádorů prsu u žen je ČR ve srovnání 16 evropských zemí, které vedou onkologické registry, na 11. místě. Rakovina prsu je v Česku mezi onkologickými diagnózami žen na prvním místě. V roce 1996 zaznamenali čeští lékaři 4442 novýchpřípadů rakoviny prsu, což ve srovnání s rokem 1975, kdy bylo diagnostikováno 2662 případů, znamená nárůst o 67 procent. Na nádorové onemocnění prsu zemřelo v roce 1996 1892 žen, což ve srovnání s rokem 1975 znamená nárůst o 27 procent.