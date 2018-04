Nový objev: snadnější operace srdce

Hit doby: ráno na operaci, večer domů

Lékaři, kteří operují srdce skalpelem, jsou pomalu na vymření. Možná není daleko doba, kdy se do otevřeného hrudníku podívají leda při transplantaci. Moderní medicína, to jsou totiž především hadičky, videokamery, miniaturní sondy. Stačí malý vpich či otvor a lékař se ocitne uvnitř nemocného orgánu. Může vyšetřovat, operovat, cokoli. A vše sledovat na monitoru. Na mnohých metodách se teprve pracuje. "Například že bude možné léčit zevnitř potíže spojené s pálením žáhy," říká gastroenterolog Jan Martínek. Ne že by ty hadičky byly vždycky něco příjemného. Jednu z nich už dnes dokáže nahradit obyčejná kapsle. Člověk ji spolkne a ona mu bezbolestně osm hodin snímá tenké střevo. V Česku je zatím k mání rok na několika málo pracovištích. "Vždycky, když se o tom píše, lidi volají a ptají se: Jé, to už nejsou šlaufy?" říká Martínek. Jenže tak to není: v žaludku a tlustém střevě kapsle nefunguje a u tenkého střeva ji zdravotní pojišťovny proplatí jen v případě, že všechny předchozí "hadičkové" metody nic neukázaly. Ledaže by si zájemce těch zhruba patnáct tisíc korun za bezbolestnou kapsli zaplatil sám. Dobám, kdy pacient po banální operaci musel týden ležet v nemocnici, je nicméně pomalu odzvoněno. Hitem poslední doby je takzvaná jednodenní chirurgie. Ráno jde člověk na operaci slepého střeva, žlučníku, hemoroidů či křečových žil - a večer může domů. Léčba je levnější a člověk dřív fit. "Podle zákona stále musí při podobných výkonech pacient ležet v nemocnici, byť to často vůbec není nutné. Jednodenní chirurgii proto zkoušíme zatím v rámci projektu na třech pracovištích," uvedla Jana Žmolíková z pražské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny.